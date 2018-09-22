(Görüntülü) Shell Eco-maraton Türkiye başladı

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYANIN en önemli öğrenci-inovasyon yarışmalarından \'Shell Eco-Marathon Türkiye\', bu yıl dördüncü kez İstanbul\'da başladı. Geleceğin mühendislerinin en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat etmek için yarıştığı maratona 19’u üniversite, 4’ü lise olmak üzere toplam 23 takımdan 350 öğrenci, yarışmada kendi tasarladığı ve alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlar ile mücadele ediyor. Türk takımlarının yanı sıra yarışma Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, İsveç ve Tunus’dan öğrencilere de ev sahipliği yapıyor. Mühendislik, tasarım, inovasyon alanlarında gençlerin ufkunu açmak ve alternatif enerji kaynakları alanında bilgilerinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Shell Eco- marathon Türkiye, bu yıl dördüncü kez yapılıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Shell Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Shell Eco-marathon Türkiye, 19’u üniversite, 4’ü lise olmak üzere toplam 23 takımdan 350 öğrencinin katılımıyla İstanbul TİM kampüsünde başladı. \"ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNCİ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ\" Açılış töreninde konuşan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, projenin 33 yıldır hayata geçtiğini ve dünyanın en uzun soluklu gençlik, inovasyon yarışması olduğunu söyledi. Erdem, \"Gençler çeşitli enerji kaynaklarıyla en uzun mesafeyi gidecek araçları dizayn ediyorlar. Sonra bu aracı yapmak için finansman kaynağı bulup, ekip kuruyorlar. O ekip buldukları kaynaklarla arabalarını üretip böyle yarışmalarda yarışıyorlar. Gençlere enerji verimliliği ilgili bilinç kazandırmayı hedefliyoruz. Enerji verimliliğini hedefliyoruz ki bu ülkemiz ekonomisi için son derece önemli. Enerji çeşitliliği bilincinin de arkadaşlarımız tarafından hayat boyu kullanılması ve oluşturulan bilinci etraflarına yaymalarını bekliyoruz. Çok gönül verdiğimiz, keyif aldığımız bir proje\" dedi. \"GENÇLER GELECEĞİMİZ, ONLARLA GURUR DUYUYORUZ\" TİM Başkanı İsmail Gülle ise, \"Gençlerimizle teknolojiye, otomotiv sektörüne, sektörün yeniliklerine ve çevreye duyarlı olmak adına bu yarışmalara katıldıkları için gurur duyuyoruz. Gençler sadece bu yarışmada değil uluslararası yarışmalarda da ciddi başarılar elde ediyor, onları gönülden tebrik ediyorum. Gençler geleceğimiz, yaratıcı fikirlerine ihtiyaç duyuyoruz. Otomotiv sektörü buradan çıkacak fikirler ve icatlarla daha da gelişecek. Türkiye\'nin farklı şehirlerinde üniversitede okuyan gençlerin gelip burada yarışmalarını izlemek, yaratıcılıklarını görmek gurur verici\" diye konuştu. \"YARIŞMA GENÇLERİ SEKTÖRDEKİ DÖNÜŞÜME HAZIRLIYOR\" OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de, \"Yarışma, otomotiv endüstrisinin içerisindeki dönüşüme gençleri hazırlıyor. Özellikle yakıt teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanında büyük bir dönüşüm var. Bu alanlarda otomobiller üretiliyor, böyle yarışmalar yenilenebilir enerjiyi kullanan, elektrikli, hidrojenle çalışan, hibrit araçları gençler geliştiriyor. Bu yaşta böyle bir tecrübe edindikleri için iş hayatlarında sektöre olumlu geri dönüşlerle vereceklerine inanıyorum\" dedi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA’DA BİRİNCİLİK KAZANDI Her yıl yaklaşık 30 ülkeden yüzlerce takımın yarıştığı Shell Eco-marathon Avrupa’ya Türkiye 13 yıldır katılıyor. Temmuz 2018’de Londra’da yapılan Shell Eco-marathon Avrupa yarışında Türk öğrencilerin geliştirdikleri tasarımlar gerek verimlilik gerekse teknik açıdan \'en iyiler\' arasında yer aldı. Uludağ Üniversitesi adına yarışmaya katılan UMAKİT öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği \'Barbaros\' isimli araç, \'şehir konseptli hidrojen enerjisi ile çalışan araç\' kategorisinde Avrupa birinciliği elde etti. Shell Eco-marathon Türkiye kapsamında yarın yarışmanın yanı sıra gençleri ve çocukları yenilikçi düşünmeye ve farklı enerji kaynakları üretmeye teşvik eden aktiviteler ve atölyeler yer alacak. Ziyaretçiler, ücretsiz kodlama eğitimi, robotik kodlama, 3D printer uygulama ve sanal gerçeklik oyunlarını deneyimleme şansı yakalayacak. Sonuçların açıklanacağı ödül töreninin ardından Jabbar’ın konseri ücretsiz olarak izlenebilecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşen Shell Eco-marathon Türkiye yarışlarına katılım ücretsiz.