(Görüntülü) Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu\'nda seyir halindeki TIR\'ın dorsesi alev aldı. Kargo eşyaları yüklü dorse alev alev yanarken, yol ulaşıma kapandı. Olay, D-100 Karayolu Gebze Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, ancak sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DIL 97 plakalı TIR\'ın dorsesi bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, dorseden yükselen dumanları görünce yolun sağ şeridinde çekiciyi dorseden ayırdı. Dorse alevler içerisinde kalırken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yol ulaşıma kapatıldı. Kargo eşyaları yüklü dorse tamamen yandı. Yaklaşık yarım sat süren söndürme çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.