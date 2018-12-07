(Görüntülü) Sevgilisinin pompalıyla yaraladığı kadın, mahkemeye tekerlekli sandalyeyle geldi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, geçen Şubat ayında, sevgilisi Aslı Çıkıkçı\'yı (26) tartışma sırasında pompalı tüfekle sol bacağından yaralayan ve Bursa 11\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nin görevsizlik kararı vermesinin ardından, Bursa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürmeye teşebbüs\'ten ömür boyu hapsi istenen Ahmet Kara (34), hakim önüne çıktı. Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle gelen Çıkıkçı, \"Pompalı tüfekle bacağıma yakın mesafeden ateş etti. Sonra da hastaneye götürüp, \'Vurulmuş galiba\' diyerek beni bırakıp kaçtı; şikayetçiyim\" dedi. Olay, Gürsu ilçesinde geçen Şubat ayında meydana geldi. İddiaya göre, Gemlik Yarı Açık Cezaevi\'nden izinli çıkan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara, 2,5 yıldır birliktelik yaşadığı Aslı Çıkıkçı\'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak Canbazlar Mahallesi\'ne götürdü. Çıkıkçı\'ya kendisini aldatıp aldatmadığı konusunda sorular soran Kara, kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sırasında koltuğun altından çıkardığı pompalı tüfekle genç kadını sol bacağından vurdu. Ahmet Kara, ardından, kanlar içinde kalan Aslı Çıkıkçı\'yı hastaneye götürdü. Çıkıkçı hastanede tedaviye alırken, kaçan Kara ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Kara hakkında Bursa 11\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'yaralama\' suçundan dava açıldı, ancak mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Bursa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi. TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİ Bursa 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sanık Kara\'nın \'kasten adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya, tedavisi süren Aslı Çıkıkçı, annesi Aygül Çıkıkçı\'nın yardımıyla tekerlekli sandalyede geldi. Duruşmada, sanık Ahmet Kara, avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Sanık Kara, \"Aslı ile 2,5 yıldır birlikte yaşıyoruz. Bir olaydan dolayı cezaevine girdim. Olay gecesi Aslı\'yı evinden alıp, otomobille gezmeye çıktık. Aslı ile ilgili alkol ve uyuşturucu kullandığı ve beni aldattığı yönünde sözler duydum. Duyduklarımı sordum. Aramızda çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle bacağına ateş ettim. Bacağını aşırı kan kaybını önlemek için telefon şarj kablosuyla bağladım ve hastaneye götürdüm. Eşimi vurduğumu söyledim. Öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum\" dedi. Hakimin, \"Aldattığı yönünde sözleri kimden duydun?\" sorusuna ise Kara, \"Kendi ağzından duydum\" yanıtını verdi. \'KAVAL KEMİĞİM KESİLDİ\' Ahmet Kara ile 3 yıl birlikte olduğunu ve kendisini bekâr diye tanıttığını belirten Aslı Çıkıkçı ise olay gecesini şöyle anlattı: \"Evime bir arkadaşıyla birlikte araç ile geldiler. Beni ve ağabeyimi arabaya aldı. Bir süre araçla dolaştıktan sonra arkadaşını evine bıraktı. Daha sonra ağabeyimi araçtan indirip, \'1 saat dolaşıp geleceğiz\' dedi. Arabada bana vurmaya başladı. Sabaha kadar gezdirdi. Beni bir boş tarlada araçtan indirdi. Pompalı tüfeği bana doğru tutarak, \'Seni öldüreceğim, hadi anlat. Tüfekte iki mermi var, birini sana sıkacağım, diğerini kendime\' dedi. Bizi görenler olunca yeniden arabaya bindirdi. Arabada, bacağıma doğru pompalı tüfekle ateş etti. Arabanın camında ve dikiz aynasında et parçalarını gördüm. Şarj kablosunu alıp bacağıma bağladım. Beni hastaneye götürdü. Orada bulunanlara \'Bir kız var, vurulmuş galiba\' dedi. Sonra da beni bırakıp gitti. Geçirdiğim ameliyat sonucu kaval kemiğimden 12 santimetre kesildi, ayrıca ayak baş parmağım da alındı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum.\" Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanmasına ve sanık Ahmet Kara\'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.