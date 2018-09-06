(Görüntülü) Sevgilisinin kocasını döverek öldürdü

Ankara\'da oturan Deniz O., (37) iddiaya göre 6 yıldır aşk yaşadığı evli ve 3 çocuk annesi Fatoş K.\'nın (33) evinde beklerken, bu sırada eve gelen kocası Halil K.\'yı (42) döverek öldürdü.







Olay, geçtiğimiz 31 Ağustos günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara\'daki bir diyaliz merkezinde çalışan 3 çocuk babası Halil K., sabah işe gitmek için evden ayrıldı. Eşinin işe gitmesinin ardından Fatoş K. çocuklarını akrabasının evine bırakarak sevgilisi Deniz O. ile buluştu. Deniz O. ile kendi evine giden Fatoş K., sevgilisi ile burada bir süre vakit geçirdikten sonra çocuklarını almak üzere evden ayrıldı.







DÖVDÜKTEN SONRA TELEFONUNDAN MESAJ ATTI



Deniz O. ise bir süre daha evde kaldı. Bu sırada işten erken ayrılıp eve dönen Halil K. ile Deniz O. karşı karşıya geldi. Bir süre tartışan Deniz O. ile Halil K. daha sonra kavga etmeye başladı. Eşinin sevgilisi tarafından dövülen Halil K., daha sonra yere yığıldı. Bunun üzerine panikleyen Deniz O., Halil K.\'nın telefonundan eşi Fatoş K.\'ya, \"Ben dışarıda kavga ettim. Dişim kırıldı. Yüzüm hep kan. Eve gel pansuman yap\" diye mesaj attı. Mesaj üzerine panikle eve gelen Fatoş K., eşinin koltukta hareketsiz bir şekilde yattığını ve sevgilisinin de yanında olduğunu gördü. Daha sonra kocasının nabzını kontrol ederek öldüğünü fark eden Fatoş K., sevgilisiyle birlikte evi temizledikten sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Deniz O. da evdeki çöpleri alarak olay yerinden uzaklaştı.







VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI



Halil K.\'nın öldüğünü belirleyen ve vücudunda darp izlerine rastlayan sağlık ekipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası şüpheli görülen Fatoş K. gözaltına alındı. Ancak Fatoş K. olayla ilgili bilgisi olmadığını ifade etti. Daha sonra çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler, Deniz O.\'nun eve giriş çıkışlarını fark etti. Kamera kayıtlarında evden çöple çıktığı görülen Deniz O.\'nun çöpleri uzun süre yanında taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz O.\'yu da gözaltına aldı.







\'ÇOCUKLARIMA ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLEDİ\'



Emniyetteki sorgusunda Deniz O.\'nun kocasının telefonuyla kendisine mesaj attığını belirten Fatoş K., \"Eve geldiğimde oradaydı. Ben panikleyince beni sakinleştirmeye çalıştı ve polise, \'Kocamın bana attığı mesaj üzerine eve geldim. Eve geldiğimde Halil yaşıyordu. Daha sonra bir anda kötüleşerek öldü\' diye ifade vermemi istedi. Bunu yapmazsam bana ve çocuklarıma zarar vereceğini söyledi\" dedi. Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen Deniz O. ve Fatoş K., çıkarıldıkları mahkemece \'planlayarak ve tasarlayarak adam öldürme\' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.