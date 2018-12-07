(Görüntülü) Sevgilisine laf atıldığını ileri sürüp elinde tabanca ile bankayı bastı



Tolga YANIK KONYA (DHA) KONYA\'da elinde kurusıkı tabanca ile bir bankaya giden Murat Y. (40), \"Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?\" diyerek güvenlikçi Murat G.\'ye saldırdı. Banka görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edilen Murat Y., \"Namus meselesi. Vurmayacaktım, korkutacaktım\" dedi.



Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. İddiaya göre yüzünü şapka ve kaşkol ile gizleyen Murat Y., \"Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?\" diyerek elinde kurusıkı tabanca ile bankaya girip, güvenlikçi Murat G.\'nin üzerine yürüdü. Banka çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Murat Y., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Murat Y. \'nin üzerinden bir adette ekmek bıçağı bulundu. Murat Y., kendisini görüntüleyen basın mensuplarının neden elinde silahla bankaya girdin? Sorusu üzerine, \"Namus meselesi. Vurmayacaktım, korkutacaktım\" dedi. Polis şüpheli Murat Y. ve güvenlikçi Murat G.\'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.