(Görüntülü) Sevgililerin paylaşamadığı 'Marley' isimli köpek davası ertelendi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru\'nun (22), Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki \'Marley\' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (22) hakkında açtığı dava ertelendi. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla; köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Ezgi Bölükbaşı hakkında Eskişehir 3\'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava açtı. Davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Duruşmada Osman Orhan Baçaru ile tarafların avukatları hazır bulundu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi olan Ezgi Bölükbaşı ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen veteriner Gürcan Yiğit Özcan, \"Hayvan sahiplendirmelerde, hayvan sahibinin sözlü beyanı bizim için yeterlidir. Ezgi ve Osman, kliniğimize birlikte geldiler. Ezgi hanım sözlü olarak köpeğini Osman beye sahiplendirmek istediğini söyledi. Biz de Osman bey adına bir karne çıkardık\" dedi. Ezgi Bölükbaşı\'nın avukatı Buket Ünlü Hatip ise \"Veteriner, karne çıkarıldığını söylüyor ama şu ana kadar köpeğe sahip olduklarına dair bir belge henüz mahkemeye sunamadılar\" dedi. Mahkeme hakimi, duruşmayı tanıkların dinlenmesine karar vererek, davayı 12 Şubat 2019 tarihine erteledi. Ezgi Bölükbaşı\'nın, kendisinde olan köpek \'Marley\' ile birlikte, Aydın\'daki ailesinin yanında yaşadığı öğrenildi.