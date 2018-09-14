(Görüntülü) Sevgi ve kardeşlik için, Edirne'den Silopi'ye 1884 kilometre pedal çevirdi

Mehmet Selim YALÇIN SİLOPİ, (Şırnak) (DHA)- Şırnak\'lı olan ve İstanbul\'da yaşayan Ramazan Değer, sevgi ve kardeşlik için Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan, Şırnak\'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı?na kadar olan 1884 kilometrelik yolu bisikleti ile pedal çevirerek katetti. Cizre ilçesi nüfusuna kayıtlı olmasına rağmen yaklaşık 30 yıldan beri İstanbul\'da bir veteriner kliniğinde çalışan 51 yaşındaki Ramazan Değer, 16 yıldır bisikleti ile birçok memleketi dolaştı. Doğduğu memleketine sürekli bir özlem duyan evli ve 3 çocuk babası Değer, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı ile Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı arasındaki 1884 kilometrelik yolu, bisikleti ile tamamlamak istedi. Kardeşlik ve sevgi amacıyla yola çıkan Değer, günde yaklaşık 12 saat yol alarak 1884 kilometrelik yolu 12 günde tamamlamayı başardı. Akşamları tesislerde dinlenen, gündüzleri ise ihtiyaç molası için duraklayan Değer?e maddi destek ise, Cizrespor Kulübü Başkanı Salih Sefinç\'ten geldi. Yolculuk boyunca rampalar dışında pek zorlanmadığını belirten Değer, 10 defa lastiğinin patladığını ve zorlu yolculuğunu 12 günde tamamladığını söyledi. Habur Sınır Kapısı?na geldiği sırada alkışlar ile karşılanan Değer, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen şoför ve yolcuların ilgisiyle karşılandı. Burada konuşan Ramazan Değer, Edirne Kapı Kuleden Habur\'a kadar 2 bin kilometrelik hedefim 12 gündü. 12 gündür yoldaydım, Habur sınır kapısına kavuştum. Beni destekleyen Cizrespor başkanımız, Cizrespor, Cizre halkı, Silopi halkı, Şırnak halkı, herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Amacım, sınırdan sınıra 2 bin kilometre kardeşlik ve sevgi için pedal çevirmekti. Hedefime ulaştım. 12 gündür yoldaydım bugün hedefime kavuştum. Habur sınır kapısına geldim. Yolda çok rampalar gördüm ve ayriyeten lastiğim 10 kere patladı. Şoförlere ve kaptanlara bir tavsiyem var. Yola uykusuz çıkmasınlar. Çoğu arabaları görüyordum, salana salana gidiyordu. En büyük yaşadığım zorluk benim lastiklerim patladığı zamanlar oldu. Bunun dışında zaten tecrübeli olduğum için bisikletle ilgili fazla bir sıkıntı yaşamadım dedi.