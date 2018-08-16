(Görüntülü) Servisçiler yönetmelikte değişiklik istedi

İZMİR Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, geçen yıl 17 Ağustos\'ta İzmir\'in Çiğli ilçesindeki bir özel anaokuluna giderken servis aracında unutularak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümünün birinci yıl dönümünde açıklama yaptı. Bostancı, Alperen Sakin\'in ölümünün ardından çıkarılan okul servis araçları yönetmeliği uygulamasının bir yıl ertelendiğini belirterek, bazı maddelerin uygulamada yaratacağı sıkıntılara dikkat çekti.

İzmir Çiğli ilçesinde geçen yıl servis aracında unutulduğu için ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ardından çeşitli bakanlıklar, servis araçlarına yönelik hem teknik hem de yapısal yeni şartlar getirdi. Böylece her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluklarıyla ilgili süre 3 Eylül 2019\'a kadar uzatıldı. Servisçiler adına açıklama yapan İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, bu şartlarda değişiklik yapılmasını istedi. Alperen Sakin olayının doğrudan servisçileri ilgilendirmediğini kullanılan aracın korsan çalıştırıldığını ifade eden Hasan Basri Bostancı, Bu olayı, yükümlülüklerini yerine getiren ve yönetmeliğe uygun çalışan servisçi esnafına mal edilemez. Mahkeme kararlarına da bakıldığında bu taşımacılığın servisçi esnafı tarafından yapılmadığı, korsan taşımacılık olduğu sabittir dedi. Kendilerine yönelik yapılan değişikliklerle ilgili olarak çeşitli temaslarda bulunduklarını da anlatan Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü

Bu menfur olaydan sonra kamuoyundan gelen tepkiler neticesinde çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, 5- 6 Temmuz\'da Afyon\'da, 12- 13 Eylül\'de Ankara\'da servis taşımacılığındaki tüm paydaşların temsilcilerinin katıldığı çalıştaylar düzenlendi. Bu sırada alelacele dört bakanlığın hazırlamış olduğu \'Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği\' 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete\'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Realiteye baktığımızda uygulanabilirliği bizce mümkün olmayan, bizce mümkün olmadığı gibi dünyanın hiçbir ülkesinde emsali olmayan yaptırımlar yer aldığını gördük. Bu sebeple Ocak 2018 tarihinden Ağustos 2018 tarihine kadar, yani sekiz ay boyunca Türkiye\'de okul servis aracı üretilemedi.

ÜÇ NOKTALI KEMER VE KOLTUĞA DUYARLI SENSÖRE ELEŞTİRİ

Hasan Basri Bostancı, yönetmeliğin bazı maddelerinin uygulamada yaratacağı sıkıntılara dikkat çekerek, şöyle dedi

Her öğrenci ve çocuk için üç noktalı emniyet kemeri uygulaması. Gerek Türkiye gerekse dünyada toplu taşıma araçlarında önü açık koltuklar haricinde hiçbir koltukta üç noktalı emniyet kemeri bulunmamakta. Üç noktalı emniyet kemerini aynı zamanda okul öncesi çocuklara da uygulandığında yaşanması muhtemel olan sıkıntılar da göz ardı edilmemeli. Koltukta oturmaya duyarlı sensör. Bu da yine dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmamış ve uygulanmayan, uygulamada pek çok sorunu da beraberinde getirecek bir sistem. İç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilecek kayıt cihazı kullanılması. Genel anlamda güvenlik nedeniyle dış kamera olabilir fakat araç içi görüntüyü farklı bir merkeze veya kendi içinde kayıt ederek saklayabilen bu sistem kişilerin özel yaşamın gizliliği ilkesine aykırı. Bu görüntü sistemi yerine çocuklarımızın güvenliği ve takibi için onların ne zaman ve nerede araca bindiği, indiği, aracın nerede olduğu bilgilerini veli ile paylaşan bir sistem olması yeterli ve uygulanabilir. Herhangi bir olay olduktan sonra onu kameradan izlemek kayıpları azaltmayacak, amacımız önleyici tedbirler alarak risklerin önüne geçmek olmalı.

Hasan Basri Bostancı, okul aracınca rehber olacaklar için getirilen 22 yaşında ve en az lise mezunu olma şartındaki eğitim durumunun da serbest bırakılmasını istedi.