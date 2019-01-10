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(Görüntülü) Servis minibüsü, halk otobüsüne çarptı: 8 öğrenci yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsü, durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarptı

10 Ocak 2019 14:30

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsü, durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarptı. Kazada, 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırım Mahallesi KSÜ Karacasu Kampüsü\'nün önündeki meydana geldi. Mehmet S. yönetimindeki 46 S 0803 plakalı öğrenci servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, durakta yolcu indiren Abdullah G. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada servis aracındaki 8 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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