T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Serinlemek için denize giren bir kişi hayatını kaybetti

Ersan SAN / İstanbul, (DHA) - FATİH Samatya'da serinlemek için denize giren Mukhsin Rahmanov hayatını kaybetti

13 Ağustos 2018 20:33

Ersan SAN / İstanbul, (DHA) - FATİH Samatya\'da serinlemek için denize giren Mukhsin Rahmanov hayatını kaybetti. Özbekistan uyruklu Mukhsin Rahmanov,(36) Samatya sahilinde serinlemek için saat 15.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra Rahmanov\'un cansız bedenini denizde görenler durumu polise haber verdi. Rahmanov olay yerine gelen deniz polisi ve dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Rahmanov\'un kıyafetlerinin ise deniz kenarında bulunan kayalıkların üzerinde olduğu görüldü. Rahmanov\'un cesedi savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANDHAFATİH SamatyaMukhsin RahmanovMukhsin Rahmanov36 SamatyaBirRahmanovAdli Tıp Kurumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24