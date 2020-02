(Görüntülü) Serdal Adalı: "Avrupa'da ilk 5'teyiz" (1)

\"Hedefimiz ilk 3\" \"Dünya\'nın en iyi atları burada koşuyor\" Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı\'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine at sporunun önemli isimleri de katıldı. Adalı, \"Hedefimiz Türk atçılığını Avrupa\'nın ilk 3\'üne sokmak\" dedi. Düzenlediği davete katılanlara teşekkür eden Adalı, \"Güzel bir gece oluyor. Antalya hipodromunun inşaatı devam ediyor. Bir parça gecikecek gibi. Erzincan hipodromunun temelini atacağız. Elimizden geldiğince Türk atçılığını, yetiştiriciliğini, hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Özellikle de 10 sene içinde hipodrom sayısını yüzde 100\'e yakın artırmış olacağız. Erzincan ve Antalya hipodromunu açmayı planlıyoruz. 2-3 planladığımız şehir daha var ve bunların üzerinde çalışıyoruz. 2023 hedefimizde 15 hipodromu bitirmiş olacağız\" dedi. \"HEDEFİMİZ İLK 3\" Medyanın etkisiyle birlikte Türk atçılığının ilerlediğini ve Avrupa\'da ilk 5\'in içinde olduğumuzu belirten Serdal Adalı, hedefinin ise Türk atçılığını ilk 3\'e sokmak olduğunu açıkladı. Adalı, \"İlgi artıyor. Bunda medyanın da etkisi var. At sporu çok güzel bir spordur. Hipodromlar da şehirlerin içinde nefes alınabilecek en nadide yerlerden birisidir. Herkesi bekliyoruz. Türk atçılığı şu anda Avrupa\'da ilk 5\'in içinde. Ama bizim hedefimiz önümüzdeki 5 sene içinde ilk 3\'e girmek. Nüfusunuz artıyor ve verim de artıyor. Bu arada son dönemde müthiş destek görüyoruz hükümetimizden. Ben burada sizlerin huzurunda Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bugüne kadar görev yapan Tarım Bakanlarımıza, bürokratlarına desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Destek geldikçe biz de elimizden gelen gayretle Türk atçılığını bir noktaya getirmeye çalışacağız\" ifadelerine yer verdi. \"DÜNYA\'NIN EN İYİ ATLARI BURADA KOŞUYOR\" Gazi Koşusu hakkında da açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, \"Önemli olan Gazi Koşusu\'nu koşmaktır. 22 at katılacak. Eksik olmaz. Burada olan bütün atlar favoridir. En hazır olan kazanacak. Şimdiden hayırlı olsun. Bizim şu anda uluslararası yarışlarımız var. 1-2 Eylül tarihinde yapılacak. Dünyadaki tüm iyi atlar gelip burada koşuyor. Ama onların gelip burada koşması değil, bizim gidip oralarda yarışmamız gerekiyor. Bütün yatırımları da bunun için yapıyoruz. Bizim gidip oralarda yarış kazanmamız bizi mutlu eder ve bizim için anlamı olur\" şeklinde konuşmasını tamamladı.