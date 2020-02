(Görüntülü) Sera Gölü'nde temizlik başladı 

Selçuk BAŞAR- Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA - TRABZON\'un Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü\'nde, geçen ay sağanağın ardından meydana gelen kirlikle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de harekete geçti. İstanbul’dan getirilen suda batmayan özel donanımlı iş makineleri, göl yüzeyinde atık temizleme çalışmalarına başladı. Bölgedeki işletmeciler, motorlu kayığın önüne gerdikleri ağla, göl yüzeyinde biriken odun ve atıkları kıyıya sürükleyerek gölü temizlemeye çalışmıştı.



Trabzon\'da, 22 Ağustos\'ta etkili olan sağanak, sele ve heyelana yol açtı. Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Yoğun ziyaretçi alan tabiat parkına gelenler, göldeki manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı. Gölün temizliği ve taşkın koruma için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü proje hazırlığına başladı. Ancak, projenin gecikeceği gerekçesiyle işletme sahipleri, göldeki kirlilik için harekete geçti. Seferber olan işletmeciler, gölde temizlik çalışması başlattı. Motorlu kayığın önüne gerdikleri ağla, göl yüzeyinde biriken odun ve atıkları kıyıya sürüklemeye çalışan işletmeciler, ilginç yöntemle gölü temizlemeye başladı.



TEMİZLİK BAŞLADI



Temizlik çalışması yürüten işletme sahipleri, göl kıyısına sürüklenen odun ve atıkları kıyıya çıkarma çalışmaları sürerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri hazırlanan projeyi hızlandırdı, gölde temizleme çalışması için işe koyuldu. Ekipler, İstanbul’dan getirilen suda batmayan özel donanımlı iş makineleri ile göl yüzeyinde atık temizleme çalışmalarına başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'ne ait iş makinesi ve kamyonlarında eşlik ettiği temizlik çalışmalarının 1 ayda tamamlanacağı belirtildi.



İŞLETMELER MEMNUN KALDI



Daha önce kendi yöntemlerince çözüm bulup, gölü temizlemek için seferber olan işletme sahipleri ve çalışanları da, göl yüzeyinde başlatılan kapsamlı atık temizleme çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirtti, yetkililere teşekkür etti. Sera Gölü\'nde işletme müdürü Erol Kuzur, selin ardından gölde oluşan atıklar için gelen müşterilerine mahcup olduklarını ancak; temizlik çalışmaların başlamasıyla artık bu mahcubiyeti yaşamayacaklarını söyledi. Kuzur, \"Selin ardından göl çok kötü vaziyetteydi. O zaman yetkililer o anda bir şeyler yapmadı. Bizler kendi çabalarımızla temizlik işine başladık. Kendi imkânlarımızla kayığın önüne taktığımız ağla göl yüzeyini atıklardan temizlemeye başladık. Tabi biz bu temizliğin bir kısmını yaptık. Şu an göl için sağ olsun yetkililerimizce iş makineleri sevk edildi ve temizliğe başladılar. Devletimizin, ilgili bakanlığımızın buraya el atması bizleri son derece sevindirdi. Bizler de burada amme hizmeti yapıyoruz. Devletimiz ilgili olunca turizm daha çok gelişir, buraya gelen turist sayılarında da artış yaşanır\" dedi.



\'ÖNCE KENDİMİZ TEMİZ OLACAĞIZ\'



İşletme sahibi Hüseyin Gül ise, temizlik konusunda her şeyin devletten beklenmemesi ve insanların temiz olarak topluma örnek olmaları gerektiğini ifade etti. Gül, \"Bu temizliğin yeterli olacağını düşünüyorum. Tabi ki bunun devamı gelmesi lazım. Burada bentler yer almakta, bunların belirli periyotlarda temizlenmesi ve gölün temiz tutulması lazım. Gölün giriş kısmına kapsamlı bir file de yapılarak kirliliğin göle ulaşması da önlenebilir. Bizlerin de, vatandaşların da daha duyarlı olmaları lazım. Toplum olarak temiz olmalıyız. Her şey devletten beklenmez, önce kendimiz temiz olacağız\" diye konuştu.



HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK



Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950 Salı günü Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 67 yıl önce oluşan göl şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Oluşum hikâyesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon\'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımı kolay olan göle her yıl binceler yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.



GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI



Sera Deresi Vadisi’nde, 1950\'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü\'ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Geçen yılın Temmuz ayında, bölgede göl manzarası olan otelde konaklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çirkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de \'Çin Seddi\' benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kente merkezine 10 kilometrelik uzaklıktaki gölün doğal dokusuna uygun projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif sistem olan \'GeoArme Geosentetik donatılı duvar\' yapıldı. Sona gelinen projede ayrıca 30- 40 santimetre fileli toprakla çalışma da yapılarak, göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.