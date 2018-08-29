(Görüntülü) Şenol Güneş,"Tolga, Vida ve Lens'in durumu bugün belli olacak"

\"Erzurum maçının ilk 15 dakikası kötüydü\"





\"Karius çok iyi kaleci\"





\"Oyuncu kalitesinden şüphem yok ama oyun anlamında beklentilerin altındalar\"





Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)





UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, yarın 21:00\'de Vodafone Park\'ta Partizan\'ı konuk edecek. Siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Buraya gelmek için çok fazla maç oynadıklarını belirten Şenol Güneş, \"Şampiyonlar Ligi için beklerken bu sefer daha fazla maç yaparak gruplara kalmak için geliyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. İki tarafta birbirini tanıyor. Kompakt oynayan, hücum gücü yüksek bir takıma karşı oynuyoruz. Umarım turu geçeriz\" dedi.



\"TOLGA, VİDA VE LENS\'İN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK\"



Takımda bulunan sakat futbolcuların durumunun bugün belli olacağını ifade eden Güneş, \"Tolga, Vida ve Lens\'in durumu bugün belli olacak. Onların durumuna bakıp ona göre karar vereceğiz. Kadro olarak elimizdekilere bakarak karar vereceğiz. Ofansif yönümüzü kullanacağız, duruma göre maç içerisinde değişiklik gösterebiliriz. Son maçta bazı sıkıntılar oldu. Onları düzeltip bu maçta daha iyi olacağız\" diye konuştu.



\"ERZURUM MAÇININ İLK 15 DAKİKASI KÖTÜYDÜ\"



Antalyaspor karşılaşmasındaki dikkatsizliğin kendilerine pahalıya mal olduğunu söyleyen Güneş, \"4 ataktan 3 gol yedik. Görüntüleri izleyip gördüğümüzde rakip 18\'den kaleciye kadar karşılanmayan pozisyonlar. Oyun içerisindeki dikkatsizlik bize pahalıya mal oldu. Antalya maçındaki ilk golün hala tartışılmasına saygı duyuyorum ancak ofsayt olması gerekir. Öyle bir gol yedik. Biz altı pasta golü bulamadık. Futbol böyle bir şey. Zaman zaman bizde gol yiyoruz. Bu durum Linz maçında da oldu. Kötü olarak diyeceğim Erzurum maçının ilk 15 dakikasıdır. Kadro olarak bazı oyuncular hazır değil duruma göre oyunda değişiklik gösteriyoruz. Oyuncu sürüyoruz sahaya. Erzurum\'da atak yapmadık 3 gol bulduk. Oyuncuların çok huzurlu bir şekilde saha içerisinde oynadıklarını düşünmüyorum. Babel\'in iyi oynayacağını düşünürken sahada çok kafası dalgındı. Böyle durumlarda kalemizde golleri gördük. Özellikle Erzurum maçında. LASK Linz maçında da buna benzer durum yaşandı. Sezon başında yediğimiz gollerde bu durumlardan dolayı kaynaklı. Bazı oyuncular bireysel olarak kendini geliştirdi. Bazılarının süreye ihtiyacı var. Bizim rakibe oyun anlamında verdiğimiz bir üstünlüğümüz yok. Ancak bu durumu geliştirmemiz gerekir\" şeklinde konuştu.



\"KARİUS ÇOK İYİ KALECİ\"



Fabri\'nin ekonomik nedenlerden dolayı satıldığını belirten tecrübeli teknik adam, \"Başkanla da konuştum bizim kaleci sorunumuz yoktu. Kaleci gitti. Yönetime saygı duymak lazım. Ekonomik durumlardan dolayı satıldı. Kaleci transferi yaptık. Karius da çok iyi kaleci. Ancak burada transfer yaparken kadro ve ekonomik durumu göz önünde bulundurmak lazım. Kulüp ekonomik şartlara göre elindekinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz heyet olarak eldeki oyuncuların iyi olması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Karius\'u gördüm dün gayet iyiydi. umarım daha iyi olur. Bizde gelişsinler diye elimizden gelenin en iyisini yapacağız\" ifadelerini kullandı.



\"OYUNCU KALİTESİNDEN ŞÜPHEM YOK AMA OYUN ANLAMINDA BEKLENTİLERİN ALTINDALAR\"



Oğuzhan\'ın defans olarak görev aldığında kısmen kırılmaların yaşanabildiğine dikkat çeken Şenol Güneş, \"Orta sahamızda defansif olarak görünen oyuncular Medel, Necip, kısmen Doğukan. Oğuzhan burada oynadığında defansif olarak kısmen kırılmalar yaşayabiliyor. Bu üçlü ofansif olarak fazla katkı verirken defansif olarak hiç yoktular son maçta. Tolgay, bazı maçlarda ofans ve defans olarak katkı sağlarken bu maçta hiç yoktu mesela. Erzurum\'da da Medel de beklenenin altında oynadı. Hakan, kendi sahasında bize gelene kadar karşılayan kimse olmadı. Orta sahada oyuncu kalitesinden şüphem yok ama oyun anlamında beklentilerin altındalar. Bu oyuncular elimizdeyken hiç bir transfer beklentimiz olamaz. Ancak son maçta alınan mağlubiyet görünen performans düşüklüklerinden kaynaklı. Linz maçında da böyle bir durumla karşılaştık ancak bu maçta turu atladık\" dedi.



Takıma geç katılan Atiba\'nın sakatlığının ardından idman çıkmasını beklediğini ifade eden Güneş, oyuncunun durumuna göre ne olacağını göreceğiz\" şeklinde konuştu.



Şenol Güneş konuşmasını, \"Başka transfer olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama bir şeyde diyemiyorum\" ifadelerini kullanarak noktaladı.