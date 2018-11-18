(Görüntülü) Şenol Güneş, 48 yıl sonra lise arkadaşlarıyla buluştu

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon Lisesi 1970-71 yılı 6 Edebiyat D sınıfındaki eski arkadaşları ile bir araya geldi. 48 yıl sonra bugün saat 12.30\'da mezun oldukları Trabzon Lisesi\'nde buluşan 1970-71 yılı 6 Edebiyat D sınıfı mezunları, birbirleriyle hasret giderdiler. İlk olarak okulun bahçesinde bir süre sohbet eden Şenol Güneş ve arkadaşları, daha sonra eski sınıflarına giderek yine eski sıralarında oturdular. Burada hayatta olmayan arkadaşları için yapılan duanın ardından tek tek isimler çağırılarak yoklama alındı. ŞENOL GÜNEŞ: \"FUTBOLCU OLMAMDA ARKADAŞLARIMIN KATKISI VAR\" Yoklamanın ardından burada bir açıklama yapan Şenol Güneş, bugün çok daha farklı bir heyecan yaşadıklarını belirterek, \"Hayat bizi öyle bir sınıfa getirdi ki, yaşı büyük, küçük hep beraber burada okuduk. O zaman hababam sınıfı yoktu, hababam sınıfı aslında bizdik. 48 yıldır görüşmediğim arkadaşlar var. Saçı dökülen, kilo alan, zayıflayan arkadaşlar var ama en önemlisi sağlık. Aramızdan ayrılanlar var, onların mekanları cennet olsun. Bu çok önemli bir gündü. 48 yıl sonra bir araya gelmek kolay değil. Arkadaşlarımın emeği bende çok büyük. Biz birbirimizi etkileyerek büyüdük. O günkü sevgiler, ilişkiler hepsi farklıydı. Saf, temiz duygulardı. Şimdi yine birlikteyiz. Biz bir aileyiz. O aile olgusunu o günde bugün de gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. İçimizde hakimi, polisi, devlet memuru, iş adamı, sanatçı, sporcu hepsi çıktı öyle bir sınıftı burası. Benim futbolcu olmamda da buradaki arkadaşların hepsinin katkısı var\" dedi. ÖĞRENCİLERİN DERSİNİ ZİYARET ETTİ Konuşmasının ardından Şenol Güneş\'e 1970-71 yılı 6 Edebiyat D sınıfının hatıra fotoğrafı hediye edildi. Daha sonra okulda Edebiyat dersi işleyen öğrencilerin sınıfını ziyaret eden Güneş, burada öğrencilere hitap ederek, \"Bugün bizde 48 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğu var. Bu kolay değil. Zaman öyle geçiyor ki. Onun için inşallah arkadaşlığınız, dostluğunuz iyi olur. Dersleriniz başarılı, geleceğiniz aydınlık olur. Mesleğiniz ne olur bilemeyiz ama hayatı sevin. Hayat önemli\" ifadelerini kullandı. \"EN ASİL OLAN BORDO-MAVİ FORMA\" Daha sonra okula ait müzeyi gezen Şenol Güneş, ardından okulun çıkışında Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyinenlerin de aralarında bulunduğu öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Güneş, burada kendisine yöneltilen \'Trabzonspor\'un yeni formalarını beğendiniz mi?\' şeklindeki soru üzerine, \"Diğerleri de çeşitlilik olarak olur ancak en asil bordo-mavi olanıdır\" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş ve sınıf arkadaşları, daha sonra yemekte tekrar buluşmak üzere Trabzon Lisesi\'nden ayrıldı.