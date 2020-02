(Görüntülü) Şenol Güneş: "Yönetim, Türkiye şartları içinde işini yapıyor" 1

\"Ayağa kalkmak istiyorsak başkana da taraftara da ihtiyacımız var\" \"Taraftara tepki vermek doğru değil\" \"Sıfırdan başlayıp oyunumuzu düzeltmemiz gerekiyor\" \"Ayrımcılık yaparak hiçbir şey yapamayız\" \"Takıma inanmasam bunları söylemem\" Clement: \"Sonucun farklı olacağını düşünmüyorduk\" Ali DANAŞ - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3\'üncü karşılaşmasında Beşiktaş, Vodafone Park\'ta Genk\'e 4-2 yenildi. Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş, \"Kötü bir sonuç oldu. Bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyorduk. Seyirci desteğiyle tam yakalarken goller yedik. Yapacağımız şey teslim olmak değil, savaşmak ve ayağa kalkmak\" dedi. Oyuna planladıkları gibi başlayamadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, \"Düşündüğümüz oyun anlayışıyla başlayamadık oyuna. Hücuma çıktığımız bir pozisyonda taç itirazı nedeniyle rakip hızlı atak yaptı. İlk golden sonra kontrol dağıldı. İyi de başlayamamıştık. İkinci yarı daha istekli daha pozisyonumuz oldu. Gol de bulabilirdik ama yine de hızlı çıkışlarımızda pozisyon verdik. Hepimiz çok üzgünüz. Taraftarlar da üzgündü\" açıklamasında bulundu. \"AYAĞA KALKMAK İSTİYORSAK BAŞKANA DA TARAFTARA DA İHTİYACIMIZ VAR\" Taraftarın tepkileriyle ilgili olarak da konuşan Şenol Güneş, ayağa kalkmaları için taraftarlara ihtiyaçları olduğunu belirtti. Güneş, \"Bugünkü tepkilerden önce bu takım başarıyı başkanıyla, yönetimiyle, oyuncusuyla, taraftarıyla birlikte yaptı. Birlik beraberlik içinde olmuştur. Zor günlerde seyirci destek olmuştu, zaman zaman yönetim, zaman zaman oyuncular. Beşiktaş\'ın iyi şeyler yaptığını düşünüyorum. Saha sonuçlarından çok yapılanmasının da iyi olduğunu düşünüyorum ama beklentiler büyük olduğu için eksik gelebilir. Ama bir başarısızlık varsa önce benim sonra oyuncunundur. Ama oyuncu vitrinde olduğu için çabuk etkilenir. Beşiktaş taraftarı bu tür destekleri çok yaptı ve takımı ayağa kaldırdı, bugün de yaptı. Ama yediğimiz golden sonra yıkılma oldu, sağ duyu kayboldu. Söylenenler kontrol dışına çıktı. Buna izin vermeyelim. Herkes bu takımın parçası, hepsi önemli. Hiçbiri birbirinden ayrılmamalı. Ayağa kalkmak istiyorsak başkana da taraftara da ihtiyaç var. Aşacak gücümüz var. Tekrar ayağa kalkıp sonuç olarak da oyun olarak da iyi olmak istiyoruz\" şeklinde konuştu. \"TARAFTARA TEPKİ VERMEK DOĞRU DEĞİL\" Oyuncuların taraftarlara tepki göstermesinin doğru olmadığını belirten Şenol Güneş, \"Hiçbir oyuncunun niyetinde şüphe etmeyiz ama başarısı konuşulabilir. Zaman zaman oyuncunun verimi düşük olabilir ya da biz de tercih de hata yapabiliriz. Bazen duygusal kırılma nedeniyle oyuncunun heyecanı kırılabiliyor. Ama taraftara tepki vermek doğru değil. İyi oynayan kötü oynayan olabilir. Bunu sahada coşkuya dönüştürebilecekken ayrıma dönüştürürsek kaybederiz. Saha içinde son dakikaya kadar takımına sahip çıkan bir taraftar gerekiyor bu da burada çok oldu. Bugün bitti. Düzelip, ayağa kalkan bir ekip olacağımızı düşünüyorum\" ifadelerine yer verdi. \"SIFIRDAN BAŞLAYIP OYUNUMUZU DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR\" Pazartesi günü Süper Lig\'de karşılaşacakları Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte düzeleceklerini belirten Güneş, \"Burada yaşadığımız olayları gözünüzün önünde yaşıyoruz ve konuşuyoruz. Bugünü yaşadık mağlup olduk sorgulayacağız. Pazartesi günü Rize maçı var, çıkabileceğimiz en iyi oyuncularla çıkacağız. Bu tip muhakemeler, tartışmalar burada yapılmamalı. Sonuçlara göre sebep bulmak doğru değil. Tepkilerimiz olacaktır. Oyuncu kendine kızar, birbirine kızar, yönetim kızar, taraftarın da yaptığını normal kabul etmek lazım. Zaman zaman destek de oldular. Ama bunları yaşadığımız için ve bugün kötü olduğumuzu da söylüyoruz zaten. Yüksek başarıdan sonra bu oyun olayları büyütüyor tabii. Beklentiler büyük çünkü. Sıfırdan başlayıp oyunumuzu düzeltmemiz gerekiyor Rize maçıyla birlikte. Övgü, yergi burada konuşacağımız konular değil\" açıklamasını yaptı. \"YÖNETİM TÜRKİYE ŞARTLARI İÇİNDE İŞİNİ YAPIYOR\" Yönetimin Türkiye şartları nedeniyle işini yaptığına vurgu yapan Güneş, \"Şu anda olumsuz olduğumuz için sıkıntı var. Tabii ki oyuncuların performansının düzelmesi lazım. Mazeret bulmadan ayağa kalkmaya çalışacağız. Başarı nasıl birlikte oluyorsa, başarısızlık da birlikte oluyor. Teknik sorumlusu da benim şu an bunun. Yönetim şu an Türkiye şartları içinde işini yapıyor. Elimizde oyuncular var. Bakacağız. Oyuncuların da eksiklikleri vardır, benim de vardır. Ama niyetlerini sorgulayamayız. Başarısızlık varsa benimdir. Yönetime söyleyip moral bozmak, oyuncuları iyi-kötü ayırmak olmaz. Sorunlar takım için transfer ayağında düzelir. Şu an değil. Çalışacağız. Türkiye şartlarına göre iyi bir takımız. Düzelmeye çalışacağız\" açıklamasında bulundu. \"AYRIMCILIK YAPARAK HİÇBİR ŞEY KAZANAMAYIZ\" Futbolcular arasında iyi-kötü ayrımı yaparak hiçbir şey kazanamayacaklarını söyleyen deneyimli teknik adam, \"Ricardo da, Oğuzhan da, Lens de bizim oyuncularımız. Elimizdeki oyuncuların kapasitelerini kullanmamız lazım. Eksikleri tabii ki değiştireceğiz. Kim olursa olsun, zaman zaman oynatmayacağız. Eleştirilen taraflar da vardır ama ayrımcılık yaparak hiçbir şey kazanamayız. Şu ayrıldı, geçen sene böyleydi konuşmayız. Bunlar olan şeyler futbolda. Geçen sene de kötü maçlarımız vardı ama bu sene beklentiye cevap vermeyince tepki çoğaldı. Kayseri maçında Ricardo alkışlanıyordu, bugün protesto ediliyor. O tür dalgalanmalar oluyor. Sorunları yaşayarak büyümeye başladı bu kulüp. Taraftarın sahiplenmesi, tesisler, yönetim böyle gerçekleşti. Bütün sevgi ve tepkilerimiz abartılı. Eleştiri olacaktır ama bunları yok ederek değil. Gidenleri konuşacak değiliz. Şu anı yaşıyoruz, düzeltmeye çalışacağız\" ifadelerine yer verdi. \"TAKIMA İNANMASAM, BUNLARI SÖYLEMEM\" Oyuncularına kendisinin de taraftarın da inandığını düşündüğünü dile getiren Şenol Güneş, sözlerini şu şekilde noktaladı: \"İnanmasam bunları söylemem. Başa dönüyorum, taraftarın takımdan beklentisi var çünkü inanıyor. Görmeyince tepki gösteriyor. Küsmek, darılmak, teslim olmak, kırılmak değil, hepsini hesaplayarak oyuncular bunlara göğüs gerip aşacaktır. Öyle bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bugün benim de moralim bozuk. Sorunları çözerek devam edeceğiz.\" CLEMENT: \"SONUCUN FARKLI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUK\" UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3\'üncü karşılaşmasında Vodafone Park\'ta Beşiktaş\'a konuk olan Genk, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı. Maç sonunda karşılaşmayı değerlendiren Belçika ekibinin teknik direktörü Philippe Clement, \"Genç bir takımımız var. Beşiktaş güçlü bir takım. Kazanmak için geldik ama sonucun farklı olacağını düşünmüyorduk\" dedi. 