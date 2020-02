(Görüntülü) Şenol Güneş: "Sahamızda kazanmak istiyoruz" (4)

\"Pepe, Babel ve Ljajic yok\" \"Geçmiş maçlara takılıp kalırsak sorunlarımızı aşamayız\" \"Genk, Malmö ve Sarpsborg\'dan iyi bir takım\" \"En verimlisi şu ana kadar Babel\" \"Beklentilerin karşılığını verememenin ezikliği vardı\" \"Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum\" \"Daha arzulu ve hırslı olacağız\" Gökhan Gönül: \"böyle maçlar bütünleşmek için önemli\" \"İnişli çıkışlı performanslar sergilediğimizi kabul ediyoruz\" \"Bizim takımda hiçbir oyuncu azimsiz değil\" Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3\'üncü maçında yarın akşam sahasında Belçika ekibi Genk\'i ağırlayacak Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcu Gökhan Gönül, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmayı değerlendiren Güneş, \"Toplantı öncesi böyle bir gündemle karşınızda olduğum için üzgünüm. Yarın rakibimiz Genk. İyi bir takım. Grupta her takımın 3 puanı var bu yüzden önemli her maç. Sahamızda kazanmak istiyoruz\" dedi. Sakatlıkları sebebiyle Pepe, Babel, Ljajic\'in yarın kadroda olmayacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, \"Yarın itibarıyla bizimle olmayacak oyuncular Pepe, Babel, Ljajic. Sakatlık sebebiyle bizimle değiller. Atiba ve Güven de bizimle olmayacak. İlk kayıp maçımız Malmö maçıydı. Bence kazanabileceğimiz bir oyun oynadık. Ama maalesef bu resmi birçok maçta gördük. Süper Lig\'de de kaybettiğimiz 12 puana baktığımızda her maçı kazanabilirdik ancak değişik bir format ortaya çıkmıştı. Erzurum\'da ilk yarı iyi, ikinci yarı kötü. Göztepe\'de de öyle. Diğer mazeretler ne olursa olsun, her oyuncu sahaya çıktığında en iyisini oynamalı. Transferi geç olan, milli takımdan gelen... Performans dalgalanmaları elbette olacaktır\" şeklinde konuştu. \"GEÇMİŞ MAÇLARA TAKILIP KALIRSAK SORUNLARIMIZI AŞAMAYIZ\" Takımın bütünlüğünün tartışıldığını söyleyen Şenol Güneş, bireysel olarak sorun yaşadıklarını belirtti. Güneş, \"Takım bütünlüğü tartışılıyor ama bireysel olarak da yeterlilik yok. Adriano sakat, Caner dalgalanmalar yaşıyor. İstikrarlı bir sol bekimiz de yok mesela şu an. İlk başlarken elimizde Necip ve Fatih vardı stoper olarak. Sonra Pepe-Medel. Son maç Medel-Enzo. Tamamen değişti. Aynı şey forvet için de geçerli. Beklenmeyen de goller yedik. Takım da etkileniyor tabii böyle durumlardan. Bunu yenmemiz lazım. İki maçı kazanmamız gerekiyordu. Antalya ve Göztepe. Oyunun kontrolleri bizdeydi. 2\'nci golle birlikte demoralize olduk. Bu bizim eksiğimiz, gidermemiz gerekiyor. Bu sıkıntıları aşacak maçlarımız var. Takılıp kalırsak aşamayız. Aynaya değil, ileriye bakmamız lazım. Evet kazansak 1 puan fark olacaktı. Bütün maçları kazansaydık lider de olacaktık. Futbolcularıma söyledim, herkes ve taraftarlar inanırsa aşarız. Yarın zor bir maç oynayacağız. Baskı yapabilirsek olur. Bunu Genk karşısında Sarpsborg iyi yaptı. Ne olursa olsun bu takımın yarışacak gücü var. Sahadaki tüm oyuncularımın da inandığını biliyorum. Taraftar da bunu bekliyor, haklılar. Başaracak gücümüz olduğunu söylüyorum. Başaramadığımızda üzülüyoruz. Bu adımı atacak olan da benim, futbolcular. İnşallah da yapacağız. Yönetim bize bunun için görev verdi\" açıklamasında bulundu. \"GENK, MALMÖ VE SARPSBORG\'DAN İYİ BİR TAKIM\" Oynadıkları oyunun üstüne çıkmaya çalıştıklarını belirten Güneş, \"Sarpsborg\'u çok rahat yendik. Orada pozisyon yokken gol yedik. Bu oyunun üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Ligdeki puan kayıplarımız da bu yönde. Grupta Genk iyi takım. Malmö, Sarpsborg daha geride. Ama kaybettik Malmö\'ye. Çalışıyoruz, çalıştırıyoruz ama bazen iyi başlar düşüş yaşanır. Sonuç olarak düşündüğümüz yerde değiliz, kabul ediyoruz ama çalışıyoruz. Kadro aynı olabilir ama yeni gelenler var, eskilerden yer değişikliği oldu. Geçen sene Pepe-Tosic oynuyordu, Pepe-Vida düşündük ama yarın Pepe kesin yok, Vida oynayabilir. Adriano idmana çıktı ne kadar oynar, oynamaz göreceğiz. Elimizdekilere göre değişiklik yapacağız. Değişikliğin de zararları var bazen. Tolgay attığı pasta belki iyi niyetliydi ama Karius da bakmadan attı. Hatadan gol yedik. Oyuncu da biliyor, biz de biliyoruz. Ama yapacak bir şey yok artık. Vagner çalıştı, ağrısı vardı. Bugün bakalım kim var kim yok. Sakatlarımız belli. Pepe ve Adem milli takımda sakatlandı. Rakibin oyuncusuna göre orta sahada değişiklik yaparız. Medel oynayacak ama bakalım. Babel olsa belki düşünülürdü ama iki bölgede de oynayabilir. Caner\'in defansif olarak eksiklikleri var\" ifadelerine yer verdi. \"EN VERİMLİSİ ŞU ANA KADAR BABEL\" Oyuncularının hepsinin yetenekli ve çalışkan olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, \"Sorun şu, sezon başında da paylaştım. Forvet ve sağ bek önceliğimizdi. Ama eldeki oyuncular gitmeliydi. Gitmeden alınsa sayı fazla olurdu. Ama Negredo son anda gitti, biz alamadık. Larin var, Love, Mustafa, Güven var. Sayısal fazlalık var ama verim yok. Vagner, yetenekleri itibarıyla çok iyi ama bizde verim yapamadı. Bomboştu mesela geçen hemen vurdu gol atma isteğiyle ama biraz beklese Lens boştu. Hepsi yetenekli, çalışkan oyuncular. Bu bizim için sorun tabii ama oyuncular kötü de diyemeyiz. Babel girdi geçen ama iyi oynamadı. Nasıl ki iyi oynayınca söylüyorsak oynamadığında da söyleyeceğiz ama en verimlisi şu ana kadar Babel\" açıklamasında bulundu. \"BEKLENTİLERİN KARŞILIĞINI VEREMEMENİN EZİKLİĞİ VARDI\" Performans olarak sahaya yüzde yüz vermeleri gerektiğini belirten Şenol Güneş, \"Oyun olarak ürettiğimiz sonuca yansıyor. Yüzde yüzünü vermek lazım. Form grafiği yüksek olan oyuncuda iniş çıkış olmaması lazım. Oyuncu oynamadığında mutsuz olur. Oyuncu kötü değil, kötü oynuyor ama o doğrudur. Antalya maçını kaybettik, belki de en çok pozisyona girdiğimiz maçtı. Deplasmanda kazanabileceklerimizi kaybettik. En son maça o yüzden olumsuz bakıyorum. Çok rahat çok güvenli oynuyorlardı ama oyun üstünlüğü bizdeydi. Basit bir golde düştük. Beklentilerin çok olması ve karşılığını verememenin ezikliği vardı. Şimdi farkında olduklarını düşünüyorum. Ben oynadığı oyunun karşılığı olarak yükselip de sakatlanmasını bekliyordum bunu en az yapan ama Gökhan. Caner\'in istikrarsızlığı var\" şeklinde konuştu. \"GRUPTAN ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\" Malmö karşılaşmasında kaybettikleri 3 puanın sürpriz olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, \"Gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz ama ben Malmö\'de 3 puan kaybedeceğimizi düşünmüyordum ona üzülüyorum. Mükemmel oyun olmasa da, o oyun kazanmaya yeterdi. Bu iki maç çok önemli. Kazanmamız lazım ama Malmö maçı da çok önemli. Sahasında galibiyet aldı ama orada Genk\'e yenildi. Tek mağlubiyeti. Futbol böyle, ilginç bir takım\" açıklamasında bulundu. \"DAHA ARZULU VE HIRSLI OLACAĞIZ\" Genk karşılaşmasında oyuncularının daha arzulu ve hırslı olacaklarını belirten Şenol Güneş, \"Daha arzulu ve hırslı olacaklar. Savaşacağız. Uzun boylu bir santrforları var ama diğer iki orta saha oyuncusu da, forvetleri de önemli. Topa sahip olmak isteyen takım. Sahanın zemini düzeldi. Tesisler de iyi. Zeminin bozulduğunu söylerken, tek mağlubiyet üzerine. Bozuk veya iyi. Söylenebilir, söylenemez. Ama şu anda idmana çıkıyoruz. İyiymiş öyle diyorlar ama bu bizim kadar rakibin de işine geliyor\" dedi. GÖKHAN GÖNÜL: \"BÖYLE MAÇLAR BÜTÜNLEŞMEK İÇİN ÖNEMLİ\" Aldıkları sonuçların ardından böyle karşılaşmaların camianın bütünleşmesi için önemli olduğuna vurgu yapan Gökhan Gönül, \"Bu sezon sonuç anlamında bazı dalgalanmalar yaşıyoruz ama bizim ihtiyacımız olan özgüveni, taraftarın, yönetimin ve futbolcuların, özellikle de siz basın mensuplarının bütünleşmek anlamında oynayacağımız bazı maçlar vardır. Yarınki maç gibi. Bu maçta da galibiyet almamız gerekir. İnşallah yarın da sonuç anlamında oyun anlamında iyi, galibiyetle sonuçlanan bir maç olur\" ifadelerine yer verdi. \"İNİŞLİ ÇIKIŞLI PERFORMANSLAR SERGİLEDİĞİMİZİ KABUL EDİYORUZ\" Performanslarının inişli çıkışlı olduğunu kabul ettiklerini belirten Gönül, \"Bizim ülkemizde her şey sonuca göre konuşuluyor. Kazandığımız zaman iyi oynuyoruz, kaybettiğimizde iyi olsak bile bireysel olarak da en tepeden eleştiriliyoruz. Bursaspor maçında son 5 dakikada berabere kaldık. Konyaspor maçında uzatmalarda. Bu son 5-6 dakikalar olmasa bugün liderle aynı puandaydık. Hocamız da söylüyor, kabul ediyoruz, inişli çıkışlı performanslar sergiliyoruz ama daha sezonun başı. Hocamız gerekli tedbirleri almak için her şeyi yapıyor. Antrenmanları da ona göre yapıyoruz. Bazen bireysel hatalar nedeniyle goller yedik, bu durumda olmamızın ve sizin böyle konuşmanızın sebebi de bu\" şeklinde konuştu. \"BİZİM TAKIMDA HİÇBİR OYUNCU AZİMSİZ DEĞİL\" Kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Gökhan Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Çok da taktik, teknik, bireysel performanslara girmek istemiyorum hocamın yanında. Bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Bazen düşündüğünüz gibi olmaz, bazen de düşündüğünüz şeyler olur. Ona göre müdahalede bulunursunuz. Ben hiçbir oyuncunun sahaya çıktığında heyecan yaşamadığını düşünmüyorum. Her oyuncu kazanmak için çıkar. Biz eve gittiğimizde mağlup olduysak taraftar gibi üzülüyoruz. Hiç sanmıyorum ki, kaybettiğinde bir futbolcu gününü gün etsin. Herkes elinden geleni yapıyor. Bazen bir pozisyonda görürsünüz, bazen bir hamlede. Ama ben belki yansıtmışımdır. Bizim takımda hiçbir oyuncunun azimsiz olduğunu düşünmüyorum.\"