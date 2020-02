(Görüntülü) Şenol Güneş: "Oyun olarak memnun değilim" 1

\"Daha güzeli sunmaya çalışacağız\"



Gökhan HEBEPCİ - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında oynanan derbi müsabakasında kendi sahasında Galatasaray\'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yorulduklarını ancak kazandıklarını söyleyen Güneş, \"Çok şükür kazandık. Yorulduk, kazandık, mutlu olduk. Oyun olarak memnun değilim. İlk 30 dakika tempomuz vardı. Rakip uzun top atmaya başlamıştı. Önde de hızlı oyuncu kullanamadık. Ama bu galibiyeti getirme bakımından sıkıntı olmadı. Rakipte bu oyun tarzına dönmek zorunda kaldı. İlk 30 dakika tempomuzla iyiydik. Atak yapıyorduk. Özellikle iki gün önce oynanan maç sonrası yorgunluk bizi çok etkiledi. Oyuncuları olağanüstü gayretlerinden dolayı kutluyorum. Mustafa gibi, Doğukan gibi oyuncular daha dinamik oynadılar. Atiba\'yı, Vagner\'i önce koysaydım ne olurdu bilmiyorum. Koyduktan sonra da beklediğimizin altında oynadılar. Gökhan Töre, Gönül dün idmana çıktılar. Medel\'in sakatlığı vardı. Sıkıntıları olan bir takımdık. Kazanmak güzel. Oyun şekli olarak kazanmaya yakın taraf olduk. Galatasaray\'ı tebrik ediyorum. Bazı oyunculara oksijen gitmedi. Bağırıyorsun, duyuyor ama başka bir şey yapıyor\" ifadelerini kullandı.



\"DAHA GÜZELİ SUNMAYA ÇALIŞACAĞIZ\"



Seyircinin takımı sevdiğini söyleyen Şenol Güneş, \"Birlik ve beraberlik olduğu zaman iyi sonuçlar geliyor. Bazen duygusal kırılmalar oluyor. Biz her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Daha güzeli sunmaya çalışacağız. Biz sahamızda kaybettiğimiz iki maçın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok hayat devam ediyor. Oyuncu, hoca, yönetim birlikteyiz. Bu birlikteliği korumak zorundayız. Biz bir aileyiz birlik içinde olursak hiçbir güç yenemez. Yense bile pes edemeyiz. Her zaman güçlü olmalıyız. Kolay gibi görünen ağır bir meslek. Bedel ödemeden başarılı olamazsınız. Bu oyuncu ve bizim içinde geçerli. O seyahatle gidip, gelmek maç oynadıktan sonra burada o direnci koymak, ben buna şapka çıkartırım\" dedi.



\"POZİSYONLARI GÖREMEDİM\"



Tartışmaları pozisyonların sorulması üzerine Güneş şunları söyledi: \"Pozisyonları göremedim. Doğru yanlış yorumu yapamam. 112 dakika oynadık. Galatasaray da yorgun ama bizden bir gün önce geldiler. Biz cumartesi ter idmanı ile çıktık. Bu mazeret için kullanılacak bir şey değil. Bu yine Malmö maçından sonra Trabzonspor maçında da var. Yıpranan oyuncular var. Bu zeminde pas yapılmıyor. Onlar da bunu gördü. Her şeyi akıcı istiyoruz. Çim görüyor ama zemin öyle değil. Hakemle ile konuşacak bir şey yok. Galatasaray\'ın rahatsız olduğunu düşünmüyorum.\"



\"BİZİM KADROMUZ GENİŞ GÖRÜNÜYOR AMA O KADAR GENİŞ DEĞİL\"



Ligde kaybettikleri puanlar olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, \"Başakşehir bu konu da daha iyi gidiyor. Onların Avrupa kupası yok. Kasımpaşa\'nın da yok. Galatasaray ve bizim var. Bizim kadromuz geniş görünüyor ama o kadar geniş değil. Bugün uzun boylu stoper lazımdı ama yoktu. Enzo\'nun olması gereken bir maçtı ama yok. Bizim kadromuz iyi ama rakipte de iyi oyuncular var\" diye konuştu.



\"BÜYÜK İNSANLAR BÜYÜK DÜŞÜNÜR, KÜÇÜK İNSANLARLA DA UĞRAŞMAZ\"



Avrupa Ligi\'nde yorgun olan oyuncuları değiştirip, dinlenen oyuncuları oynattığını kaydeden Güneş sözlerini şöyle noktaladı: \"Medel, Ricardo beklediğimiz performansın altında kaldı. Birçok dinlenmiş ve hırslı oyuncuları oynatayım, oyunun gidişine göre değiştireyim diye düşündüm. Bu sahada Oğuzhan ile Adem\'i oynattığımda Sivas maçında düşündüğümüz gibi olmadı. Atiba ile başlayabilirdik. En iyi Necip, Mustafa ve Doğukan\'dı. İyiydi ama akıcı değildi. Futbolda değişmesi gereken bunlar değil. Teknik, taktik konuşuruz. Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar. Bizim de bütün oyuncularımız büyük. Büyük insanlar büyük düşünür. Küçük insanlarla da uğraşmaz. Kartal da sinek avlamaz. Onu söyleyeyim de herkes anlayacağını anlasın.\"