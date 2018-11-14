(Görüntülü) Sendika genel başkanın katil zanlısı tutuklandı (4)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ın cenazesi sendikanın sosyal tesislerinde düzenlenen törenin ardından İzmit Fevziye Camii\'ne getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergin Atalay, sendikanın eski genel başkanı olan CHP Milletvekili Kani Beko, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Abdullah Karacan\'ın eşi Tülay Karacan, kızları Esra Aktaş, Ebru Tanyaver, Büşra ve Kübra Karacan, daire müdürleri, sendika yöneticileri, lastik işçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazenin başında taziyeleri Abdullah Karacan\'ın ağabeyleri Yaşar ve Atilla Karacan, eşi Tülay Karacan ve kızları kabul etti. Ebru Tanyaver ve Büşra Karacan babalarının tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından cenaze Bağçeşme Aile Kabristanlığı\'nda toprağa verildi.