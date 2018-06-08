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(Görüntülü) Şemdinli, ilk kez sicak asfalt ile tanişti

(Görüntülü)  Şemdinli, ilk kez sicak asfalt ile tanişti HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi, tarihinde ilk kez sıcak asfalt ile tanıştı

08 Haziran 2018 15:13


(Görüntülü)  Şemdinli, ilk kez sicak asfalt ile tanişti HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi, tarihinde ilk kez sıcak asfalt ile tanıştı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, ilçenin cadde ve sokaklarının yıl sonuna kadar asfaltlanacağını söyledi.


Şemdinli ilçesi Moda Mahallesi Ali Fuat Güven Caddesi\'nde asfaltlama çalışması başladı. İlçede ilk defa asfalt ile tanışan vatandaşların mutlu olduğu görüldü. Çalışmaları yerinde inceleyen Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, ilçenni diğer cadde ve sokaklarının da 2018 yılı içerisinde asfaltlanacağını söyledi.


Asfalt çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Türkman, \"Moda Mahallesi, Ali Fuat Güven Caddesi?ndeki sıcak asfalt serme çalışmalarımıza başladık. Sırasıyla Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere, Serment Caddesi, Fatma Çakır Caddesi, Hastane Caddesi, Moda Caddesi ile 106\'ncı Sokak\'ta da sıcak asfalt çalışmalarımıza kısa sürede başlayacağız\" dedi.

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