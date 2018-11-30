(Görüntülü) Selin'in yaşaması ilik nakline bağlı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de, 2.5 ay önce rahatsızlanınca tedavi için gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan 17 yaşındaki Selin Çolak için sosyal medya üzerinde \'Selin İlik Bekliyor\' kampanyası başlatıldı. Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde yaşayan Mehtap Çolak (46) ve Zeki Çolak\'ın (52) iki kızından küçüğü olan Selin Çolak (17), 2.5 ay önce aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Selin Çolak\'a tedavi ve tetkiklerin ardından doktolar lösemi teşhisi koydu. Kızlarının lösemi hastalığına yakalandığını öğrenen Mehtap-Zeki çiftinin dünyası başına yıkıldı. \'SELİN İLİK BEKLİYOR\' KAMPANYASI BAŞLATILDI Gelibolu Fen lisesi 3\'üncü sınıf öğrencisi olan Selin Çolak için, annesi Mehtap Çolak, babası Zeki Çolak, yakınları, okuldaki öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları, ilik nakli olup sağlığına kavuşması için sosyal medya üzerinde \'Selin İlik Bekliyor\' kampanyası başlattı. \'KIZIMIN YAŞAYABİLMESİ İÇİN İLİK NAKLİ YAPILMASI GEREKİYOR\' Kızının lösemi teşhisi konulmasının ardından dünyanın başına yıkıldığını belirten baba Zeki Çolak, \"Doktorlar kızımla ilgili kararı verdiklerinde, ilk iki kelimeden sonrasını duymadım. Kızımın yaşayabilmesi için ilik nakli yapılması gerekiyor. Türkiye genelinde ilik için başvurumuzu yaptık, uygun donör aranıyor. Bizler, akrabalar ve tanıdıklar kan verdik, ama iliklerimiz tutmadı. Bizim durumumuzda bir sürü insan var. Vatandaş olarak hepimiz bu konularda daha duyarlı olmalıyız\" dedi. \'LÖSEMİ HASTASIYIM VE İYİLEŞMEM İÇİN İLİK NAKLİNE İHTİYACIM VAR\' Lösemi teşhisi ile bir süredir okuluna gidemediğini ifade eden Selin Çolak ise, \"Ben lösemi hastayım ve iyileşmem için ilik nakline ihtiyacım var. Fakat bana şu ana kadar doner bulunamadı. Kızılay\'a gidip sizlerden doner olmanızı rica ediyorum. Bunun için 18 ve 50 yaş arasında olmanız ve bir yıl içerisinde hiç ameliyat geçirmemiş olmanız ve hiç bir kronik hastalığınızın olmaması gerekiyor. Doner olmanız için başka hiç bir engel yok. Kan grubunuz buna dahil, kan grubunuz aynı olmasa bile gidip, doner olabilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde okuluma ve arkadaşlarıma kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bana bu konuda yardımcı olan beni tanıyan ve tanımayan herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.