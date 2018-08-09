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(Görüntülü) Sele kapılan köpek kurtarıldı

İnan KALYONCU Nedim KOVAN-Emre KOLTUK ORDU-DHA Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar da Tabakhane Deresi taştı

09 Ağustos 2018 20:40

İnan KALYONCU Nedim KOVAN-Emre KOLTUK ORDU-DHA Ordu\'nun Ünye ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar da Tabakhane Deresi taştı. Sele kapılan bir sokak köpeği suda sürüklendi. Dere ortasında bir adacığa sığınan köpeği gören vatandaşlar Ünye Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla dere yatağına indi, kucağına aldığı köpeği kıyıya çıkardı. Vatandaşlar kurtarma operasyonunu ilgiyle izledi, cep telefonları ile kayda aldı. Kurtarılan köpek daha sonra çevrede gözden kayboldu.

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