(Görüntülü) Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (2)

EVLERDE VE ARAÇLARDA HASAR VAR



Ordu\'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi Yalıköy semtindeki Cin Deresi\'nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Yörede su basan evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evlerine dolan sular nedeniyle mahsurlar ise çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkabildi. Yöredeki pek çok evde hasar oluşurken, 10 aracın kısmen balçığa ve toprağa saplandığı belirtildi.



\'YÜZEREK EVDEN ÇIKTIK\'



Evini su basan İsmet Karakuş, \"Bir anda sel suları geldi. Su birdenbire gelip, evin içine girdi. Su seviyesi bir anda benim boyumu aştı. Çocuklarımla birlikte yüzerek, evden çıktık. Komşularımız bizi çekerek, aldı. Çok mucizevi bir şekilde kurtulduk. Evimde hiçbir şeyim kalmadı. Tüm eşyalarım gitti. Artık evde kalma şansımız yok. Perişan olduk. Dün akşam komşuda kaldım, bu akşam nerede kalacağım belli değil\" diye konuştu.



\'TÜM EŞYALARIM GİTTİ\'



Evi sular altına kalan Aysel Selamet ise \"O anda evde yoktuk. Oğlum birkaç eşya kurtarmak için eve girmek istedi. Su seviyesi nerdeyse boyuna geliyordu. Eve giremedik. Evin her tarafı insan boyu su ile kaplanmıştı. Evim kullanılacak hiçbir tarafı kalmadı. Her şeyim, tüm eşyalarım gitti. Oğlum birkaç eşyalı dışarı çıkarmış; ama onlar da kullanılamayacak halde. Neyimiz varsa gitti\" dedi.



Bölgede belediyeye ait iş makineleriyle ekipler, yollarda su tahliyesi ve balçık temizleme çalışması yapıldı. Toprağa saplanması sonucu hasar oluşan araçların çıkarılması için de çalışma başlatıldı.



O KÖPRÜNÜN YIKIMINA BAŞLANDI



Öte yandan Ünye ilçesi Cevizdere mevkisinde bulunan, Karadeniz Sahil Yolu\'nda ulaşımın sağlandığı Cevizdere Köprüsü\'nde aşırı yağış sonucu çökme meydana gelmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun- Ordu yolunda, Karayolları ekiplerince teknik inceleme başlatıldı. Ekipler, onarımına başladıkları köprüdeki demir bariyerleri keserek, köprüde yıkım işlemine başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki dere yatağında yapılacak ayağın üzerine yeni köprü inşa edilecek. Köprünün yapımı tamamlanana kadar Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanacak.



