(Görüntülü) Selda öğretmenden Suriyeli öğrencileri şiddetten uzaklaştıran proje -2

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da iki yıldan bu yana uygulanan proje ile dil bilmeme başta olmak üzere çeşitli nedenlerle uyum sorunu yaşayan Suriyeli ilkokul öğrencileri Türk akranları ile kaynaştırıldı.







Sabancı Üniversitesi’nin binlerce başvuru arasında uygulanabilir 68 projeden biri seçilen ‘Elimi Veriyorum, Kapımı Açıyorum’un uygulandığı Avcılar’daki okullarda Suriyeli öğrencilerin uyum sorunu önemli ölçüde aşıldığı belirtildi. Halen Abdülkadir Uztürk İlkokulu\'nda müdür yardımclığı yapan Selda Kızılkaya, daha önce Alsancak İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yaparken bu projeyi geliştirdi. Kızılkaya, Alsancak İlkokulu\'nda Suriyeli öğrenci sayısının geçen yıl yüzde 5’ten 20’ye yükseldiğini, Türkçe bilmeyen bu çocukların, farklı kültüre sahip olması, ülkelerinde yaşadıkları travma nedeniyle uyum sorunları yaşadığını görerek harekete geçti. Türk arkadaşları ile iletişim kuramayan, öğretmenin yönlendirmelerine yanıt vermeyen Suriyeli öğrenci velilerinin de önceleri çocukların Türkçe öğrenmesine sıcak bakmadıklarını anlatan Kızılkaya, halen Avcılar\'daki birçok okulda da uygulanmaya başlanan \"Elimi Veriyorum, Kapımı Açıyorum’projesini şöyle anlattı:















BİRBİRLERİNE ŞİDDET UYGULAYAN ÇOCUKLAR DEĞİŞTİ















“Suriyeli öğrencilerin bu durumu bizim için büyük bir sorundu. Kendilerini ifade edemeyen Suriyeli çocuklar, Türk akranlarına şiddet uygulamaya başlamışlardı. Bu çocuklara en kısa sürede Türkçeyi öğretmemiz gerekiyordu. Aynı sorunu yaşayan diğer öğretmen arkadaşlarımıza bir anket uyguladık. Anket sonucunda öğrencilerin ailelerine ihtiyacımızın olduğunu fark ettik. Sınıfımda ‘Elini tutuyor, kapımı açıyorum’ projesinin hazırlığını yaptık. Gönüllü olarak Suriyeli aileleri kabul etmelerini düşündüğümüz Türk velilerimiz de önceleri önyargılıydı. Öyle istekli çıkan olmadı. Suriyeli velilerimizden 3’ünü belirledik. Biri Suriye’deki, diğeri şimdi Türkiye’de yaşadıklarını, üçüncüsü ise gelecekten beklentilerini anlattı. Türk velilerden hangisi ile görüşmek istediklerini sorduk. Türkçe bilen çocukların yardımı ile ailelerin soru- cevaplarla bilgi edinmelerini sağladık. Suriyeli ziyaretçi aile almak isteyen Türk veli sayısı arttı. Proje ile çocukların Türkçeyi 1 yıl yerine 2-3 ay içerisinde öğrendiklerini, bırakın birbirlerine şiddet uygulamayı, artık koruyup- kollamaya başladıklarını fark ettik. Suriyeli öğrencilerin okula devamlarını sağladık, başarıları arttı. Diğer abla ve ağabeylerin de lise devamında aileleri ikna ettik. İki ablayı liseye başlattık. Bunlar bizim için çok güzel sonuçlardı.”















Selda Kızılkaya, projenin daha sonra bütün okulda uygulandığını, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bunu Avcılar’daki diğer okullara yaydığını ifade etti. Kızılkaya, “Proje ile okulda gruplar halinde dolaşan Suriyeli öğrenciler yok oldu. Herkes sınıfındaki arkadaşları ile oynuyordu. İlk başta söylediklerimizi anlamadığı için can sıkıntısından sıra örtüsünü kesen öğrenciler bunları terk etti” dedi.















ÇOCUKLARI BAŞKA OKULA GİTTİ, GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORLAR















Gümüşpala Mahallesi’nde 2 çocuklu Suriyeli Rana Deniz’in evine eşi Şentürk ile konuk olan Canan Karakuş, proje sayesinde 11 yaşındaki oğlu Berke’nin sınıf arkadaşı Fuat’ı ve kardeşi Can\'ı tanımak istediğini, karşılıklı ziyaretlerle iki aile ve çocukların yakın arkadaş olduklarını anlattı. Canan Karakuş, “Rana da benim gibi önceleri çekimserdi. Birbirimizi tanıyınca çok sevdik. Türkçesi çok iyi değil ama oğlu Fuat sayesinde anlaşabiliyorduk. Şimdi Türkçe konuşmaya başladı. Sık sık görüşüyoruz. Komşuluk diyalogumuz oluştu” diye konuştu. Suriyeli Rana Deniz de, “Türkiye’deki eğitim sistemi Suriye’den çok daha iyi. Oğlum Fuat’ın Türkçe’yi öğrenmesi için çok yardım ediyorlar” dedi.















Bir turistik tesiste yöneticilik yapan Şentürk Karakuş da, akrabalarının soğuk yaklaşmasına rağmen projeye katıldıklarını ifade ederken, tüm insanların dil, din, mezhep ayrımı olmadan eşit olduğunu, oğulları için bu projeyi çok önemsediklerini anlattı















\"YANLIŞLARI ÖNLEME ÇABASINDAYIZ\"







Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, ilçede halen 1820’si ilkokulda olmak üzere 3 bin 240 Suriyeli öğrenci bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:







“Biz bunları okullaştıramadığımız, Türkçeyi öğretemediğimiz zaman sokaklarda yanlışlara kapılıp yanlış işler yapabiliyor, suç işleyebiliyor, çevreye zarar verebiliyorlar. Bu proje ile bu yanlışları önleme çabasındayız. Amacımız; Suriyeli ve Türk aileleri kaynaştırarak birbirine entegre edebilmek. 20 öğrenci ile başladık bu projeye. Şu anda 60 öğrencimiz projeye dahil oldu. Bu proje ile Suriyeli aileler Türkçeyi daha çabuk öğrendi. Çocukların okula devam ettiği, uyum sorunu problemi olmadığı, dostluk ortamının oluştuğuna şahit olduk. Sokaktaki insanları okula çektik. Suriyeli çocukların uyum sağlayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Son olarak dışarıda yemek yedirdik, Türk-Bosna yapımı ‘Beni bırakma’ filmine götürdük. Bu tür projelerle ülkedeki bu sıkıntılı dönemde bir parça da iç dinamizmi harekete geçirerek iç barışı sağlamada katkıda bulunmaya çalışıyoruz.”