(Görüntülü) Selçuklu birliklerinin ilk şehitliği, 'Cennet çukuru' gizemini koruyor

KONYA Selçuklu birliklerinin ilk şehitliği, \'Cennet çukuru\' gizemini koruyor Haber-KameraHasan DÖNMEZKONYA,(DHA)KONYA Selçuklu birliklerinin ilk şehitliği, \'Cennet çukuru\' gizemini koruyorSelçuklu birliklerinin ilk şehitliği, \'Cennet çukuru\' gizemini koruyor KONYA\'da Musalla Mezarlığı\'nda bulunan Malazgirt Savaşı öncesi Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan\'ın, Anadolu\'ya gönderdiği öncü birliklerin, Konya\'ya kadar gelip Bizans askerleri tarafından şehit edilip, cenazelerinin atıldığı yer olarak bilinen \'Cennet çukuru\' adı verilen mezarlık gizemini koruyor. Türkiye Selçuklu Devleti üzerinde araştırma yapan tarihçi Muhammet Ali Orak, rivayete göre Selçuklu askerlerinin şehit edildikten sonra Bizans askerleri tarafından o dönem su dolu olan çukura atıldığını belirtti. Türklere, Anadolu\'nun kapılarına açan zafer olarak bilinen Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Alparslan tarafından yönetilen Selçuklu ordusu ile Bizans ordusu arasında gerçekleşmiş ve Selçuklu\'nun zaferiyle sonuçlandı. Konya\'daki Musalla Mezarlığı\'nda bulunan ve diğer mezarlara göre biraz çukur seviyesinde olan toplu mezarın bulunduğu alanda, bu savaştan önce Konya\'ya kadar gelen Selçuklu ordusunun öncü birliklerinin, şehit edilip, cenazelerinin atıldığı yer olarak biliniyor. \'Cennet çukuru\' adı verilen bu alana 2006 yılından sonra defin işlemleri durduruldu. Belediye tarafından da \'Cennet çukuru\' adı altında bilgilendirici tabela asıldı. Anadolu?daki ilk toplu mezar ve şehitliği olma özelliği de taşıyan Cennet çukurunda birçok tarihi süslü mezar taşları ve lahitler yer alıyor. SELÇUKLU ŞEHİTLERİ SU DOLU ALANA ATILMIŞ Türkiye Selçuklu Devleti hakkında araştırma yapan tarihçi Muhammet Ali Orak, Cennet çukurunun Selçuklu şehitlerinin bulunduğu alan olduğunu belirterek, Sultan Alparslan, Malazgirt\'i almadan önce Selçuklu öncü birlikleri Anadolu\'ya geliyorlar ve burada Bizanslılarla savaşıyorlar. Rivayete göre, birlikler Konya\'ya da geliyor. Konya\'da bu birliklerle Bizanslılar arasında savaş yaşanıyor. Bu savaşta şehit olan Selçuklu öncü birlikleri Bizans askerleri tarafından o dönemde içi su ile dolu olan bu alana atılıyor.ö dedi. SU KUYUSUNA ZEMZEM AŞILANMIŞ Bölgenin sonradan \'Cennet çukuru\' adını aldığını ifade eden Orak, 100 yıl önceki kaynaklar incelendiğinde böyle bir isme rastlanmadığını kaydetti. Orak, şunları söyledi Burasıyla ilgili şöyle bir bilgi de yer alıyor; Kutalmışoğlu Süleyman Şah buraya bir kuyu açtırıyor. Bu kuyudan insanlar su ihtiyacını karşılıyorlar. Zemzem aşılama denilen bir olaydan bahsediliyor. Burada hacdan gelen insanlar getirdikleri zemzemleri, ilk öncü birliklerin şehit olduğu yer olduğundan dolayı burada açılan kuyudaki suya zemzem aşılayarak zemzem çoğaltıyorlar. Enteresan olan şudur, yakın zamanın önemli tarihçilerinin ve İbrahim Hakkı Konyalı dahil olmak üzere \'Cennet çukuru\' tabirinin geçtiği hiçbir araştırma yazılarında ve ana kaynaklarda böyle bir bilgi yoktur. Bu alanın Cennet çukuru olarak adlandırılmasının bize göre yeni bir olaydır. Çünkü 100 yıl öncesinde bir bilgi belge mevcut değil.ö AHLAT, KADAR ÖNEMLİ Konya\'nın Selçuklu Devleti\'nin başkenti olduğunu hatırlatan Orak, o nedenle \'Cennet çukuru\' alanının da Bitlis\'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Mezarı kadar önemli bir alan olduğunu belirtti. Kazı çalışmaları yapıldığı takdirde birçok önemli eserin ortaya çıkabileceğini ifade eden Orak, Cennet çukuru denen alanın doğusunda Siraceddin Urmevi\'nin türbesidir. Urmevi, 13?üncü yüzyılın kadılarındandır. Bu zatın türbesinin burada olduğu ana kaynaklarda geçmektedir. Bu bölgede ciddi bir araştırma yapıldığı zaman, \'kripta\' dediğimiz Selçukluların mezar odaları ortaya çıkar. Teknolojinin de yardımıyla buradaki toprak altındaki kriptalar tespit edilebilir. Bu alan içerisinde çok yoğun Selçuklu mezar taşları var ve çok süslü mezar taşları, lahitler var. Ancak bu gördüğümüzün daha fazlası toprak altında kalmıştır. Buradaki lahitler ve mezar taşları çıkarıldığı zaman Selçuklu ile alakalı birçok bilgi edinebiliriz. Son yüzyılda \'Cennet çukuru adıyla burası gündeme geliyor; ama burası Selçuklunun belki Ahlat kadar önemli bir mezarlığıdır. Çünkü burası Türkiye Selçuklu Devleti\'nin başkentidir. Burada birçok alim, arif, entelektüel, sanat adamı ve bilim adamının yaşadığı alandır. dedi.