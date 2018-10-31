(Görüntülü) Selçuk Bayraktar, ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdi, eşi hortumla ıslattı

ANKARA, (DHA)- İNSANSIZ Hava Araçları (İHA) sistemleri geliştirici ve üreticisi Baykar\'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından ilk yalnız uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bayraktar\'ı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, havacılık geleneği olarak hortumla su sıkarak, ıslattı. İHA sistemleri geliştirici ve üreticisi Baykar\'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, özel pilot lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Paylaşımında, \"Allah\'a şükürler olsun\" olsun diyen Bayraktar\'ı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, havacılık geleneği dolayısıyla hortumla su sıkarak ıslattı. Bayraktar, bu anları Twitter hesabı üzerinden video kaydıyla birlikte paylaştı.