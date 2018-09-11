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(Görüntülü) Sel sularına kapılan ineği kurtardılar

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde sel sularına kapılan inek, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı

11 Eylül 2018 19:17

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde sel sularına kapılan inek, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlçeye bağlı Samankaya köyünde bugün etkili olan sağanak nedeniyle sel oluştu. Köydeki boş dere yatağını aniden dolduran sel suları, Halil Kıyvat\'a ait ineği yaklaşık 20 kilometre sürükledi. İneğin sel sularına kapıldığını gören köylüler hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Köylüler ineğin Kanak Boğazı Barajı yakınlarında dere yatağında çamura saplanması üzerine kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşlardan biri dereye beline bağladığı iple girerek ipi çamura saplanan ineğe bağladı. Daha sonra traktöre bağlanan iple hayvan dereden çıkarıldı. İnek, sahibi Halil Kıyvat\'a teslim edildi.

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