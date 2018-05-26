(Görüntülü) Sel, Bursa'yı fena vurdu (2)

Mehmet İNAN Berktuğ ÖNCÜ BURSA (DHA)Bursa\'da, dün akşam saatlerinde etkili olan ve iki evin bir benzin istasyonunun ve onlarca otomobil ve kamyonun zarar görmesine neden olan sel nedeniyle kapalı olan Bursa-Orhaneli Karayolu henüz trafiğe açılamadı. Yolun bugün trafiğe açılamayacağını söyleyen polis ve jandarma ekipleri anons yaparak sürücülerin beklememesini istedi. Bursa\'da, dün akşam etkili olan sağanak yağmur sonucu oluşan sel özellikle Bursa-Orhaneli Karayolu\'nda felakete neden oldu. Sel sularına kapılan bir kamyon kullanılamaz hale gelirken onlarca araç ise hasar gördü. Yaşanan heyelan nedeniyle karayolunun 5 bölgesinde oluşan heyelan onlarca sürücünün mahsur kalmasına neden oldu. Bursa\'da AFAD, JAK; BAKUT; NAK ve Büyükşehir Belediyesi itfayi ekipleri mahsur kalan sürücü ve vatandaşları sabaha kadar süren çalışmalar ile iş makinelerinin yardımıyla da kurtardı. Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği kumanya ise vatandaşlara dağıtıldı. DSİ, Karayolları Bölge müdürlüğü, BUSKİ\'ye ait iş makineleri yol temizleme ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderilirken Orhaneli karayolunun bugün tarafiğe açılamayacağın belirten jandarma ve polis ekipleri yaptıkları anons ile sürücülerin beklememesini istediler.Bu arada, Valilik tarafından oluşturulan zarar tespit çalışmaları sürerken özellikle Doğancı Köyündeki hasarın büyük olduğu belirtildi.