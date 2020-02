(Görüntülü) Şekeri düşüren, psikolojiyi düzelten hobi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin emeklilerin toprakla uğraşıp, doğayla bütünleşmesini sağlayan \'Hobi Bahçesi\', yararlananların psikolojisini düzeltti, şekerini düşürdü. Büyükşehir Belediyesi\'nce Konyaaltı ilçesine bağlı Bahtılı Mahallesi\'nde, geçen yılın Kasım ayında hizmete açılan \'Hobi Bahçesi\', yararlananların hayatlarında yeni sayfa açtı. Sadece Antalya\'da yaşayan emeklilerinin yararlanabildiği 348 \'hobi evi\'nin her birinin 4,5 metrekare kapalı alanı ve 13,5 metrekarelik açık verandası bulunuyor. 63 metrekare ekilebilir alana sahip bağımsız bahçelerden oluşan hobi evlerinde emekliler, şehrin gürültüsünden uzak, toprakla haşır neşir oluyor. YILLIK KİRA 305 LİRA Emekliler, bahçelerinde meyve, sebze, mevsimlik çiçek gibi her türlü tarımsal üretimi yapabiliyor. \'Antalya Hobi Bahçesi\' projesinde, kullanıcıların aileleriyle de hoşça vakit geçirebileceği sosyal alanlar yer alıyor. Çocuklar için oyun alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, mescit, kafeterya, revir, yürüyüş parkuru, halı saha, rekreasyon alanları ve 96 araçlık otopark da projede bulunuyor. Gece konaklamaya izin verilmeyen hobi evleri, her gün 05.00 ile 23.00 saatleri arasında kullanıma açık tutuluyor. Olası yangına karşı mangal yakmanın yasak olduğu alanda, sadece küçük tüp kullanımına izin veriliyor. Yıllık 305 liraya kiralanan hobi bahçelerinde emekliler, toprakla uğraşma imkanı buluyor. \'PSİKOLOĞA PARA VERMEME GEREK KALMADI\' \'Hobi Bahçesi\'nden yararlanan Süleyman Yanar (60), Anadolu çocuğu olduğunu, bahçeyi ve yeşili sevdiğini belirterek, \"Toprakla bütünleşmek özümüzde var. Büyükşehir Belediyesi böyle bir proje başlatınca da başvuru yaptık. Bana da çıktı, çok mutlu oldum. Haftanın 5- 6 günü geliyorum. Şahane bir proje. Hava güzel, toprak verimli. Psikolojime iyi geldi. Psikoloğa gidip seansına 150- 200 lira vereceğime burada topraklara psikolojimi düzeltebiliyorum. Yazlık sebzeleri bitirdik. İkinci ürün için bahçemizi temizledik. Küçük bir yer ama mucizeler yaratıyoruz\" diye konuştu. KOMŞULUK İLİŞKİLERİ YENİDEN Yetiştirmeyle ilgili hiçbir şey bilmediğini kaydeden Yaşar Güçlü (67) ise \"Yavaş yavaş öğrenmeye başladık. İnsan burada kendini kaybediyor. Tam bir dinlenme yeri. Tohumun ve fidenin yavaş yavaş büyüdüğünü görmek, onun harika meyve ve sebze verdiğini görmek müthiş bir şey. Burası sadece hobi ile de ilgili bir yer değil. Antalya\'da apartmanda unuttuğumuz komşuluk ilişkilerini yeniden yaşamaya başladık. Görmüş geçirmiş birçok yeni komşularım oldu. Herkes tohumunu meyvesini birbiri ile paylaşıyor. Bir yaşam biçimi oluştu\" dedi. \'ŞEKERİM DÜŞMEYE BAŞLADI\' Evinden \'Hobi Bahçesi\'ne gelmek için 2 otobüs kullanmak zorunda kalan Sultan Doğan (68) da 1 saatte ancak bahçeye ulaşabiliyor. Doğan, \"Haftada 3 gün gelmeye çalışıyorum. Yetiştirdiklerim organik, hayvan gübresi kullanıyoruz. İlaç veya suni gübre kullanmıyoruz. Şeker hastasıyım, o da stres ile birlikte yükseliyor. Burada stresten uzaklaşıyorum. Geldiğim günden beri şekerim sürekli düşmeye başladı. Yakın olsa her gün gelmek isterim\" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de \'Hobi Bahçesi\'ni sık sık ziyaret ederek, emeklilerle sohbet ediyor.