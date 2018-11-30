(Görüntülü) 'Şeker kamışı' kültürü Adana'da yaşatılıyor

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da şeker kamışı kültürünü yaşatmak isteyen 88 yıllık şalgam üreticisi Göde ailesi, dededen kalma merdaneli makineyle şeker kamışı suyu üreterek müşterilerini çocukluğuna götürüyor. Kentte 88 yıldır yöresel lezzetlerden şalgam suyu üreten ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Emre Göde, yerel üreticilerden edindikleri şeker kamışlarından elde edilen suya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Türkiye\'nin dört bir yanına litrelerce şeker kamışı suyu gönderdiklerini kaydetti. Bitmek üzere olan kültürü 45 yıldır yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Göde, şeker kamışı eken çiftçilerin oldukça azaldığını söyledi. BARDAĞI 5 TL Kullandıkları makinenin dededen kalma olduğunu belirten Göde, “Dededen kalma makinemizi sanayiye götürüp ustalara tarif ederek geliştirdik ve 4 merdaneli bir makine ürettirdik. Makine, şeker kamışını eziyor biz de suyunu süzgeçten geçirip bardağını 5 TL’den müşterilerimize sunuyoruz. Şeker kamışı suyuna ilgi çok fazla. Kasımda başlayıp mart ayına kadar üretimi yapılıyor. Sürekli telefon açıyorlar, ne zaman başladığımızı soruyorlar. Şeker kamışını çok fazla da eken kalmadı. Bu meslek de bitmek üzere. İnşallah sahip çıkarlar” dedi. Emekli Şerife Karataş ise çocukken şeker kamışlarını emerek suyunu içtiklerini ancak artık bu kültürün yok olduğunu belirtti. Emekli Hüseyin Tel de, şeker kamışı suyunun böbreklere ve mideye faydalı, sağlıklı bir ürün olduğunu kaydetti.