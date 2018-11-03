(Görüntülü) Şeker fabrikasından paralarını alamayan nakliyeci ve çiftçiler karayolunu trafiğe kapattı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da özelleştirilen şeker fabrikasından alacaklarının 50 gündür ödenmediğini iddia eden nakliyeci ve çiftçilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, Ankara-Samsun karayolunda oturma eylemi yaptı. Yaklaşık yarım saat tek yönlü olarak trafiğe kapanan yol, jandarmanın müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Çorum-Ankara karayolu üzerindeki özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası önünde dün saat 11.00 sıralarında toplanan nakliyeci ve üreticilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, 50 gündür alacaklarının ödenmediğini iddia ederek fabrika yöneticileriyle görüşmek istedi. Taleplerine olumlu yanıt alamayan grup, Ankara-Samsun karayolunun Samsun istikametini trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Eylem sırasında zaman zaman grupla bazı sürücüler arasında gergin anlar da yaşandı. Bir yolcu otobüsünün şoförü ile yolu kapatan gruptaki bazı kişiler arasında kavga yaşandı. Bazı sürücüler de korna çalarak duruma teki gösterdi. Yaşananlar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Gelen jandarma, gruba müdahale etti, arbede yaşandı. Yol, yaklaşık yarım saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Grup, yolun trafiğe açılmasının ardından bu kez de fabrika girişindeki firmanın tabelalarına zarar verdi. Şeker fabrikasını işleten firmanın isim ve logosunun bulunduğu afişleri söküp, nizamiye girişindeki tabelayı taşladı. Jandarma tarafından sakinleştirilen grup, daha sonra eylemle son verdi.