(Görüntülü) Şehitlerin isimleri sınıflara verildi

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Unutmadık Unutturmayacağız projesi kapsamında sınıflara şehitlerin isimleri verildi. Okulun toplantı salonunda proje tanıtım toplantısı düzenlendi. Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve şehit yakınlarının katıldığı programda duygu yüklü anlar yaşandı. Bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutmadı. Unutmadık Unutturmayacağız projesi Koordinatörü Meliha Yılmaz, Proje kapsamında sınıflara şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarını asacağız ve vatan evlatlarını unutturmayacağız. Hedefimiz, gençlerimize milli ve manevi duygularını kazandırmak şehitliğin ne demek olduğunu beyinlerine kazımak, şehitlerimiz anmak ve unutturmamak dedi. Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ise, Projemizin ismi unutmadık, unutturmayacağız. Şayet unutur ve unutturursak kanımız kurusun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Vatan bizim için sade bir toprak parçası değildir. Bağımsızlığımızdır, özgürlüğümüzdür, ezanımızdır, bayrağımızdır, namusumuzdur, acımızdır. sevincimizdir, doğumumuzdur, ölümümüzdürö diye konuştu. Konuşmaların ardından Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan plaketler, şehit ailelerine takdim edildi. Şehitlerin fotoğraflarının ve künyelerinin yazılı olduğu çerçeveler okuldaki sınıflara asıldı. Fotoğraf asımında bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.