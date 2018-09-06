(Görüntülü) Şehitler anıtı önündeki etkinlikte 'Erik Dalı' kriziyle ilgili Emetlilerden açıklama

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yılı dolayısıyla Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, \'Erik Dalı\' türküsü eşliğinde gösteri sunulurken, Kaymakam Hasan Çiçek\'in müdahale etmesi sonucu oyunun yarıda kesilmesiyle ilgili ortak basın açıklaması yapıldı. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, anıt önündeki açıklamasında, sosyal medyada olayın yayılmasının art niyetli olduğu, şehitlerin maneviyatına ve ilçe değerlerine zarar verildiği belirtildi. Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümü için önceki gün ilçeye bağlı Günlüce köyündeki Cevizdere Şehitler Anıtı önünde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklere İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ile çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Koca ile Emet Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Günlüce Ortaokulu\'nun folklor ekibi, gösteri sundu. 4 dakikalık folklor gösterisi, zeybek ile başladı. İçerikte yer alan \'Erik Dalı\' türküsü eşliğinde oyuna geçilince Kaymakam Çiçek, müdahalede bulundu. Çiçek\'in müdahalesi üzerine folklor gösterisi yarıda kesildi. Etkinliğin devamında Kur\'an-ı Kerim okundu. Etkinlikte \'Erik Dalı\' türküsü eşliğinde sunulan gösteriye dair görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepkilere neden oldu. ANIT ÖNÜNDE ORTAK AÇIKLAMA Tepkiler üzerine Emet\'teki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde toplanarak, ortak açıklama yaptı. Basın açıklamasına AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, CHP İlçe Başkanı Fevzi Şen, MHP İlçe Başkanı Mustafa Mecit, İYİ Parti İlçe Başkan Vekili Ahmet Çoban, Saadet Partisi İlçe Başkan Vekili Hüseyin Gencan, Emet Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, Emet Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Ak, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Erol Usta, Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı İsmail Elmacı, Şoförler Odası Başkanı Ahmet Kaymak, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İbrahim Erdoğan ve İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Taşkıran katıldı. ADD Şube Başkanı Usta tarafından okunan ortak basın açıklaması şöyle: \"Düzenli ordumuzun ilçemizden geçiş tarihi olan 3 Eylül günü, İlçemiz Günlüce köyü sınırları içerisinde bulunan Cevizdere Şehitler Anıtı önünde anma programı gerçekleştirilmiştir. Parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak bizler de programa davet edildik. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, öğrenci şiiri, Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan\'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması, folklor, Kur\'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunması ile halka ikram şeklindeydi. Şehitlerimizin anısına bir çok güzel etkinlik olan programda, folklor gösterisi sırasında şehitliğin maneviyatına uygun olmayan ve hatalı olarak girilen erik dalı adlı müzik fonu eşliğindeki folklor gösterisi (12-13 yaş ortaokul kız öğrencileri) tarafından yapılırken, 40-45 saniye gibi oldukça kısa süre içerisinde Kaymakamımız sayın Hasan Çiçek\' in müdahalesi ile gösteri sonlandırılmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bizler Emet sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri olarak, şehitlerimizin maneviyatını yücelten bir çok etkinlik olmasına rağmen, bunların göz ardı edilerek, sadece erik dalı müzik fonu üzerinden yorum ve yayınların yapılmasını kasıtlı buluyoruz. Yine belirtmek isteriz ki, gösterinin gerçekleştirildiği yer şehit mezarlarının gerçek yeri olmayıp, temsilidir. Bizler Gazi Emetliler olarak 27 Nisan 1922 tarihinde Cevizdere\'de Yunan ordusunu bozguna uğratan kahraman Emetlilerin torunlarıyız. Programda onca güzel etkinliği arka arkaya konulmuş ve çok duygulu anlar yaşanmıştır. Hemen ardından oluşan talihsiz durumun ise, Kaymakamımız tarafından müdahale edilerek, kesildiğinin altını özellikle çizeriz. Bu haberlerin art niyetli olduğunu düşünüyor, Şehitlerimizin maneviyatına ve İlçemizin değerlerine asıl zararın, bu haberlerle verildiğini düşünüyoruz. Bu art niyetli olduğunu düşündüğümüz haberlerin İlçemize ve Şehitlerimizin maneviyatına zarar vermemesi için sona erdirilmesini talep etmekteyiz.\" Yapılan basın açıklamasının ardından temsili şehit mezarları, ziyaret edilerek, dua okundu.