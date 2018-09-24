(Görüntülü) Şehit ve gazi yakınlarının yamaç paraşütü keyfi (2)

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Gaziler Günü için düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi yakınları, Pamukkale ilçesi semalarında yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayışı yaparak ilk kez uçtu. Yaklaşık 20 dakika paraşütle gökyüzünde süzülen şehit ve gazi yakınları, heyecan dolu anlar yaşadı. Türk Hava Kurumu (THK) Temsilciliği, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, şehit ve gazi derneklerinin ortak organizasyonuyla, Pamukkale\'de yamaç paraşütüyle atlayış etkinliği düzenlendi. Şehit ve gazi yakınları, minibüslerle Dinamit Tepesi\'ne getirildi. Kısa eğitimin ardından uzman 20 yamaç paraşütü pilotu, gazi ve şehit yakını 60 kişiyi, tandem atlayışla uçurdu. Yaklaşık 20 dakika Pamukkale semalarında süzülüp kenti havadan görme imkanı bulan şehit ve gazi yakınları, farklı bir gün geçirdi. Organizasyona özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Şehit ve gazilerin çocukları, hiç korkmadan yamaç paraşütüyle uçarken; koşamayan gaziler ve yaşlılar için hafif uçuş aracı olan gyrokopter uçuşu organize edildi. Gaziler ve yaşlılar, helikoptere benzeyen gyrokopter ile Pamukkale semalarında tur attı. Şehit babası Bekir Öz (70), yaşıtlarına aldırış etmeden pilot Ramazan Bilgin ile birlikte tandem yaparak yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşadı. Bekir Öz, uçuşları yerden izlerken korktuğunu ancak uçmaktan büyük keyif aldığını belirterek, \"Çok heyecan verici bir o kadar da rahattı ve çok güzeldi. İlk kez uçtum, harika bir duyguydu. Bizlere bu imkanı veren pilotlara teşekkür ediyorum\" dedi. Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğin kendileri önemli olduğunu belirterek, \"Şehit ve gaziler onuruna düzenlenmesi bize gurur verdi, onur duyduk. Vatan için canının hiçe sayan şehit ve gazilerin ailelerinin yamaç paraşütüyle uçurulması güzel bir organizasyon. Özellikle çocuklarımız ve torunlarımız çok sevdiler. Yaşlılar ise korktu ancak bazıları uçmanın keyfini yaşadı\" dedi. PİLOT GÖKYÜZÜNDE ETKİNLİĞİ ANLATTI Yamaç paraşütü pilotu Ramazan Bilgin, havada DHA\'ya konuşup etkinlikle ilgili şunları söyledi: \"Şehit ve gazi yakınlarına minnettarız. Bizde sosyal sorumluluk anlamında katkımız olsun istedik. Şehit ve gazi yakınlarını uçurmaktan büyük keyif aldık. Bizim de bu şekilde faydamız olacağı düşündük. Başarılı bir organizasyon oldu. Onlarda çok beğendiler. Bende şehit babası Bekir Öz\'ü uçurdum, ilk kez ayağının yerden kesildiğini söyledi ve çok mutlu oldu. Kasketiyle uçtu.\"