(Görüntülü) Şehit ve gazi aileleriyle iftar buluşması

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur\'da Ramazan ayının ilk iftarında protokol üyeleriyle şehit ve gazi aileleri buluştu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Avşar Han\'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından verilen yemeğe Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Vali vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Ramazan ayının insanlığa ve İslâm alemine hayırlar getirmesini diledi. Filistin\'de yaşananların katliam olduğunu ama insanlık ve İslâm adına gelecekten ümit kesmediklerini belirten Balcıoğlu, şunları söylediTürk milleti Orta Asya bozkırlarından kopup Anadolu coğrafyasına geldikten bugüne kadar topraklarımız kanla sulanmıştır. Bu toprakların vatan olması uğruna çok kanlar akıtmışız, çok şehitler vermişiz. Bugün ailelerini ağırladığımız şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu biliyoruz. Gazilerimizden ahirete intikal edenlere rahmet, aramızda bulunanlara da aileleriyle birlikte uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz.