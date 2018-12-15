(Görüntülü) Şehit üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı -2

Gökhan ÇELİK - Can EROK - İSTANBUL (DHA) - AFRİN,Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG\'li teröristler tarafından açılan ateş sonrası şehit olan 25 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo son yolcuğuna uğurlandı.



Şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo için Ataköy 5\'inci Kısım Camisi\'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene başta şehidin 7 aylık hamile eşi Yasemin Kalo, babası Abubekir Kalo, Annesi Gülay Kalo ve kardeşleri olmak üzere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1\'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ile çok sayıda asker ve yakını katıldı.



Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'nun Türk Bayrağına sarılı naaşı öğle saatlerinde camiye getirildi. Aile üyeleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin yakınları tören öncesi tabutun başına gelerek, dua etti. Şehidin eşi Yasemin Kalo\'nun güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şehit üsteğmen için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'dan helallik alındı. Namazın ardından şehidin cenazesi askeri törenle top arabasına konuldu. Şehit üsteğmen Edirnekapı Şehitliği\'ne defnedildi.