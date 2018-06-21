(Görüntülü) Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tamamlandı

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)\'de 19 Haziran\'da başlayan \"Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı\" bugün sona erdi. Doğu Akdeniz\'de, KKTC hava sahası, kara suları ve topraklarında ve Türkiye\'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirilen ve geleneksel hâle gelen \"Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı\" 19-20 Haziran tarihlerinde yapıldı. BARBAROS BULACAK, FATİH ÇIKARACAK Tatbikata Türkiye Cumhuriyeti\'nden katılan unsurlar arasında; TCG KEMALREİS (F-247) fırkateyni, TCSG GÜVEN ve TCSG YAŞAM korvetleri, 4 sahil güvenlik botu, 4 helikopter, 2 uçak, 1 deniz güvenlik timi ile dalış emniyet, güvenlik ve arama timi yer aldı. KKTC\'den ise, 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 romörkör ve bir arama kurtarma timi tatbikata katıldı. Öte yandan, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma gemisinin de bulunduğu bölgede, yakın zamanda Türkiye\'nin ilk sondaj gemisi Fatih\'in de görevlendirilmesi bekleniyor. PARAŞÜTLÜ ARAMA KURTARMA TİMLERİ DENİZE İNDİ Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı 5 kişilik paraşütlü arama kurtarma timi de denizdeki kazazedelere yönelik atlayış gerçekleştirdi. Arama kurtarma timi, paraşütlü botu denizde aktif hale getirdi ve kazazedeyi botun üzerine alıp ilgili ilkyardım birimine sevkini sağladı. Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, tatbikat sonrası yaptığı basın açıklamasında, \"Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katıldığı Şehit Deniz Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma tatbikatını, Doğu Akdeniz\'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, karasuları, ana karası üzerinde ve Türkiye\'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda başarıyla tamamlamış bulunuyoruz\" dedi. TATBİKAT ÜÇ FARKLI SENARYODA İCRA EDİLDİ Tatbikatın 3 farklı senaryo dahilinde gerçekleştiğini belirten Tuğamiral Olcay, \"Kara üzerine düşen bir yolcu uçağının yolcu ve mürettebatının, seyir hâlinde bulunan ve çarpma sonucu yangın çıkan bir kuru yük gemisinden denize atlayan kazazedeler ile içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ticari gemideki kazazedelerin ve ayrıca bir ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin aranması ve kurtarılmasını amaçlayan üç farklı senaryoya istinaden icra edilmiştir\" diye konuştu. \"KKTC İLE İŞ BİRLİĞİ ARTACAK\" Tuğamiral Olcay, \"Özellikle Doğu Akdeniz gibi bir deniz alanında meydana gelebilecek kazalara kısa sürede reaksiyon gösterebilecek etkin bir arama kurtarma organizasyonuna sahip olan Türkiye Cumhuriyet, ana maksadı başta insan hayatı kurtarmak olan arama kurtarma faaliyetlerinin etkinlikle icra edilmesi maksadıyla KKTC\'ye arama kurtarma alanında daha önceki dönemlerde olduğu gibi kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya devam edecektir\" ifadelerini kullandı. 150 GÖÇMEN YAKALANDI Bu arada, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın icra edildiği iki gün süresince gerçekleştirilen arama kurtarma operasyonların bilançosu açıklandı. Dün saat 11.15\'te, Antalya\'nın Kaş ilçesi Kalkan\'da sahil güvenlik botu tarafından 40 Afganistan, 11 Pakistan, 2 İran, 2 Sri Lanka, 1 Tacikistan uyruklu olmak üzere toplam 56 göçmen karada yakalandı. Yine dün İzmir\'in Dikili ilçesi Çandarlı önlerinde saat 07.40\'ta, lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 26 Orta Afrika, 7 Angola, 5 Kongo, 2 Gabon, 2 Suriye, 1 Senegal, 1 Togo uyruklu olmak üzere toplam 44 göçmen yakalandı. Yakalananların 19\'unun erkek, 12\'sinin kadın, 13\'ünün çocuk olduğu tespit edildi. Bugün ise saat 06.40\'ta, İzmir\'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu güneybatısında lastik bot durdurulmuş ve içerisinde 9 Senegal, 8 Somali, 7 Suriye, 7 Irak, 7 Eritre, 5 Angola, 2 Gambiya, 2 Orta Afrika, 1 Sierra Leone, 1 Mali ve 1 Dominik Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 50 göçmen yakalandı. Yakalananların 31\'inin erkek, 14\'ünün kadın, 5\'inin çocuk olduğu kaydedildi. DÜŞEN UÇAKTAKİ YOLCULAR KURTARILDI Kara safhası KKTC\'nin 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde dün yapılan tatbikatın senaryosuna göre; İzmir-Ercan güzergâhında uçuş yapan özel bir havayolu şirketine ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı, iniş için alçalmaya başladığı sırada, Girne semalarında tehlike sinyali verdi. Bunun üzerine, Türkiye\'den ve KKTC\'den bölgeye sevk edilen arama kurtarma uçağı, arama kurtarma helikopteri ve karadan intikal eden ekipler, düşen uçaktaki yolcuları kurtardı ve görev başarıyla tamamlandı. KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı\'nın bazı parçaları ithal olmakla birlikte, kendi bünyesinde tasarladığı ve ürettiği Multicopter, tatbikatın kara safhasında, bu yıl da görev yaptı. KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI DA TATBİKATA KATILDI Tatbikatın seçkin gözlemci gününe KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz Bölge Komutanı Önder Gürbüz katıldı. Arama kurtarma tatbikatının ilk bölümü olan kara safhasına Türkiye ve KKTC dışında; Somali, Filistin, Kosova, Burkina Faso Pakistan ve Birleşmiş Milletler\'den yabancı gözlemciler başta olmak üzere, çok sayıda davetli katıldı. Tatbikatın basın brifingine katılanlar arasında, Şehit Teğmen Caner Gönyeli\'nin eşi Nükhet Gönyeli, kızları Nihal ve Nil Gönyeli ile torunu Nükhet Şehsuvaroğlu başta olmak üzere çok sayıda yakını yer aldı. TÜRKİYE VE KKTC\'DEN ÇOK SAYIDA KURUM KATILDI Deniz ve kara olmak üzere 2 safhada ve 3 farklı senaryo dâhilinde gerçekleştirilen tatbikatta, arama kurtarma operasyonları için görevlendirilen sivil ve askeri kurumlar arasında Türkiye\'nden; Genelkurmay Başkanlığı ve bağlı kuvvetler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, KKTC\'den; Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Özel Görev Kuvvetleri Komutanlığı, Havacılık Birlik Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi yer aldı.