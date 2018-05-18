(Görüntülü) Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail mezarı başında anıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından mezarı tespit edilen Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail, \'Tıbbiyeden Şehadete\' programı kapsamında mezarı başında anıldı. Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail\'in, Çanakkale Savaşları\'nda mezar yeri belli tek şehit doktor olduğu belirtildi. Çanakkale Savaşları\'nda Zığındere Muharebeleri sırasında 28 Haziran 1915 tarihinde yaralanan 126\'ncı Alay 1\'inci Tabur\'da görevli Binbaşı Tabip Mehmet İsmail, 29 Haziran 1915\'te şehit düştü. Şehit Binbaşı Tabip Mehmet İsmail, Zığındere ile Şahindere Sargı yeri arasındaki Harp Yolu Güzergâhı\'nda toprağa verildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı\'nın, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda şehit mezarlarının belirlenmesi çalışmaları kapsamında, Şehit Binbaşı Tabip Mehmet İsmail\'in mezarı tespit edildi. Şehit mezarı düzenleme çalışmalarının ardından ziyarete açılacak. Sağlık-Sen tarafından bu akşam düzenlenecek \'Tıbbiyeden Şehadete\' programı öncesinde Şehit Binbaşı Tabip Mehmet İsmail mezarı başında anıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ufuk Tali ve Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen şehidin mezarını ziyaret etti. Katılımcılara, Tarihi Alan Başkanlığı görevlileri tarafından Şehit Tabip Binbaşı Mehmet İsmail’in mezarı hakkında bilgi verildi. Anma töreni Kuran-ı Kerim ve duaların okunması ile sona erdi. BİR ŞEHİT MEZARI DAHA TESPİT EDİLDİ Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Yarımada\'da bir şehit subayın mezarının daha tespit edildiğini söyledi. Tespit edilen mezarın Zığındere Muhabereleri\'nin en çetin günlerinin yaşandığı cephe gerisinin hemen arka tarafında yer aldığını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şöyle konuştu: \"Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey\'in mezarını Alan Başkanlığı olarak tespit ettik. 103 yıl sonra böyle kahraman bir subayın ve kahraman bir Türk evladının başında dua etmek, onun kabrini ziyaret etmek bizler için çok büyük bir onur. Arkamızdaki mezarda bulunan Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey, Çanakkale Savaşları\'nın en yoğun çarpışmalarının yaşandığı Zığındere Muhabereleri\'nde yaralanarak, şehit olmuş bir sağlıkçı tabip subayımız. Bugüne kadar Çanakkale Savaşları\'nda tespit edilen en yüksek rütbeli sağlıkçı subayımız olması özelliğini taşıyor.\" Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise \"Tıbbıyeli Şehitleri Anma Programı kapsamında Tabip Binbaşı Mehmet İsmail Bey\'in kabrinin bulunmuş olmasını önemsiyoruz. Aynı zamanda Alan Başkanımıza böyle anlamlı bir kabir tespitini bizimle paylaşmasından dolayı teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki süreçte bu alanın düzenlenmesi bakımından da sendika olarak katkılarımızı sunacağız\" dedi.