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(Görüntülü) Şehit polisin oğlu, acı haberi birliğinde almış (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Mersin'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara (54) için, Muğdat Cami'nde tören düzenlendi

14 Aralık 2018 20:16

TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin\'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara (54) için, Muğdat Cami\'nde tören düzenlendi. Törene şehidin eşi Rahime, çocukları Onur, Halil Uğur ve yakınları başta olmak üzere, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile kent protokolü katıldı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Mezitli Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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