(Görüntülü) Şehit Necmettin öğretmen, mezarı başında anıldı

Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA)- TUNCELİ’de geçen yıl PKK’lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen 8 aylık öğretmen Necmettin Yılmaz (23), 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde, Gümüşhane\'nin Torul ilçesindeki mezarı başında anıldı. Geçen yıl Temmuz ayında görev yaptığı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli’de PKK’lı teröristlerce kaçırılıp, şehit edilen Necmettin öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde kabri başında anıldı. Memleketi Torul ilçesinde kendi adını taşıyan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Torul İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Alparslan ile birlikte şehit öğretmenin Demirkapı Köyü’ndeki kabrine gitti. Burada öğretmenler ve öğrenciler Necmettin Yılmaz’ın mezarına karanfil bıraktı. Şehit öğretmenin kabri başında okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. \'BİZ ONU GÖRMEDEN SEVDİK’ Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Zahide Ünlü, öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kaybından dolayı büyük üzüntü duyduklarını anlatarak, “Ziyarete geldik, dualarımızı yaptık. Biz onu görmeden sevdik. İyi ki onun adını taşıyoruz. Ona Allah’tan rahmet dileyerek Öğretmenler Günü\'nü kutluyoruz” dedi. Aynı okulda okuyan Gençağa Ünlü ise Necmettin Yılmaz’ın adını taşıyan okulda okumaktan ötürü gurur duyduğunu ve onu hiç unutmayacaklarını söyledi. CHP\'Lİ MİLLETVEKİLİNDEN ZİYARET CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da partililerle birlikte şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti. Şehit öğretmenin kabri başında dua eden ve karanfil bırakan Erol, “Türkiye’nin böyle evlatları olduğu sürece bu ülkenin ulusal bütünlüğüne, aydınlık geleceğine emek veren insanlarımızı unutmayacağız. Keşke Necmettin öğretmenin okulunda olabilseydik. Onunla birlikte derse, sınıfına girebilseydik. Öğrencilerle olan ilişkilerini görebilseydik. Bu da bir kader bir kısmet diyelim\" diye konuştu. Necmettin öğretmenin Tunceli’de şehit edildiği dönemde Tunceli milletvekili olarak görev yaptığını hatırlatan Erol, şöyle devam etti. “Necmettin öğetmenin katledilmesinden sonra PKK’ya karşı Tunceli’de halk desteğiyle bir yürüyüş gerçekleştirmiştik. Hem Tunceli milletvekilliğimde, hem de Elazığ milletvekilliğim döneminde PKK terör örgütüne karşı ve bu ülkenin ulusal bütünlüğüne tehdit oluşturan bütün terör örgütlerine karşı dik duruşumuz aynen devam edecek. Bu ülke hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak, milletin, devletin bağımsızlığını ve varlığını korumak hepimizin asli görevi. Necmettin öğretmenimizin yeri cennet olsun, rahat uyusun. Onun yetiştirdiği, ders verdiği öğrenciler onun yolundan mutlaka ilerleyecektir. Bu ülkenin bağımsızlığı için bu ülkenin üniter devlet yapısınn korunması için ulusal bilinçle hareket edecektir.” Ziyarette Erol’a eşlik eden Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ağabeyi Ahmet Yılmaz da acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.