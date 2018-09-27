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(Görüntülü) Şehit korucular toprağa verildi

ŞEHİT KORUCULAR İÇİN TÖREN Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında devam eden operasyonda arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucularından Süleyman Tosun v

27 Eylül 2018 00:18

ŞEHİT KORUCULAR İÇİN TÖREN

Şırnak\'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında devam eden operasyonda arama tarama faaliyeti sırasında PKK\'lı teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucularından Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa için Şırnak\'ta uğurlama töreni düzenlendi.

Şırnak 23\'üncü Jandarma Tümen Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, askeri erkan ve şehitlerin yakınları katıldı. Basına kapalı olan törenin ardından şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa\'nın cenazeleri toprağa verilmek üzere Silopi ilçesine gönderildi.

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