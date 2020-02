(Görüntülü) Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye hüzünlü uğurlama

Muhammet KAÇAR- Fatih TURAN- Uğur AYDIN- Selçuk BAŞAR- Aytekin KALENDER-Emre KOLTUK/RİZE, (DHA)- RİZE İl Emniyet Müdürlüğü\'nde tayin görüşmesinin ardından trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun (38), silahlı saldırısında şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin (46) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Mersin\'e uğurlandı.



​Olay, dün saat 14.30 sıralarında Eminettin Mahallesi\'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü\'ne geldi. Bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni kazanan Sarıcaoğlu, tayin istemiyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi\'nin makam odasına girdi.



GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTI



Görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabancasını aldı. Derepazarı\'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkeli olduğu iddia edilen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Odaya dalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tabancasını art arda ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile bu sırada makam odasında bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı.



Silah sesleri üzerine Emniyet Müdürlüğü binasında panik yaşandı, bütün personel makam odasına yöneldi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans da Emniyet Müdürlüğü\'ne sevk edildi. Elinde tabancası bulunan Sarıcaoğlu, diğer polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.



EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU



Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Verdi, Polat ve Köksal, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da ameliyat edildi. Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Ercan Polat\'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, Yiğit Can Köksal\'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



ŞEHİT EMNİTET MÜDÜRÜ İÇİN TÖREN



İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için bugün Rize Valiliği önünde tören düzenlendi. Altuğ Verdi\'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Sahil Camii morgundan alınarak, polis araçlarının konvoyu eşliğinde Rize Valiliği önüne getirildi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlui, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, askeri erkân, polis ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törendeki kalabalık, şehit Verdi\'nin babası Ertuğrul, annesi Nuran ile eşi Leyla ve kızı Almira Verdi\'ye (15) taziyelerde bulundu. Törende şehit İl Emniyet Müdürü Verdi\'nin meslektaşları ve aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu.



AİLESİNE ŞEHİT OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ



Törende Verdi\'nin özgeçmişi okunarak dua edildi, helallik istendi. Burada konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi\'nin ailesine şehit olması halinde hazırlıklı olmaları gerektiğini tembihlediğini belirtti. \"Gökyüzü onu ağlayarak uğurluyor\" diyen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şunları söyledi:



\"Bugün burada meslektaş görünümlü bir katilin silahından çıkan hain kurşunlarla şahadet şerbetini içen kahraman vatan evladını, yüreği vatan ve millet sevdasıyla dolu, güler yüzlü, pırıl pırıl, halka kaynaşmış Rize\'nin genç emniyet müdürü Altuğ Verdi kardeşimizi ebedi âleme uğurlamak için toplandık. Aynı menfur saldırıda yaralanan 4\'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal kardeşimize acil şifalar diliyor, tez zamanda teşkilatımız saflarına yeniden dönmelerini bekliyoruz. Her Türk evladı şehit olmayı arzu eder. Bizim inancımıza göre kötülüklere karşı savaşırken ölenler şehit olurlar. Şehit kardeşim, genç ve yiğit kardeşim Altuğ Verdi’nin ailesine ve sevgili kızına şehit olmak istediğini ve onların buna hazırlıklı olmalarını tembih ettiğini ve öğütlediğini öğrendik. O şehit olmak için hain bir kurşunu, ya bir kalleş pusuyu, devletin içine sızmış hainlerin kahpe kurşununu, ya da vatan savunmasında alacağı bir dost kurşununu bile hesaba katmıştı da bunca iş yoğunluğu arasında sorunlarını dinlediği, korumaya çalıştığı, haklarını, hukuklarını gözettiği, evladı gibi gördüğü personellerinden birisinin kahpe kurşunuyla şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştı. Altuğ kardeşimiz, hoş seda bırakarak aramızdan ayrıldı. Şehit meslektaşım, yiğit kardeşim her gün o istediğin kutlu makama vasıl oldun, bizler eğer varsa haklarımız sana helal olsun. Senden de eğer varsa haklarını bize helal etmeni istiyoruz\"



\'BİZİ AYAKTA TUTAN İMANIMIZDIR\'



Rize Valisi Kemal Çeber de acıların büyük olduğunu ifade ederek, \"Herkes ne kadar başarılı bir mesleki geçmişi olduğunu gördü. Herkes ekranlarda izlediğinde yüzündeki gülümsemenin ve samimiyetin ne kadar gerçek olduğunu gördü. Bu memleket çok kıymetli bir bürokratını, çok kıymetli bir emniyet müdürünü kaybetti. Kalleşliğin, hainliğin nerden geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız, insanlık gösterdiğiniz insan geliyor ve sizi şehit ediyor. Bu acımızı daha çok büyütüyor ama bizi ayakta tutan imanımızdır, şahadetimizdir. Kızı dün akşam Bakanımıza sarılarak babasının ‘Ben her zaman için şehit olabilirim. Dik durmanızı ve şehit evladı gibi davranmanızı istiyorum” dediğini anlattı. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. ‘Onun tayini cennete çıktı’ diye ifade etmişler. İnşallah rabbim bizi sevdikleri ile birlikte cennette buluşturacaktır. Gökyüzü de gözyaşları ile ağlayarak cennete uğurluyor. Bu ülke için yaptıklarından dolayı, bu devlet için, bu bayrak için yaptıklarından dolayı devletin valisi olarak kendisini bir kere daha minnetle ve rahmetle anıyorum” dedi.



AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı ise, çok iyi bir insan ve çok değerli bir emniyet müdürünü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.



BAKAN SOYLU VE EMNİYET MÜDÜRÜ, TABUTA OMUZ VERDİ



Yağmur altındaki törende, konuşmalar ve saygı duruşunun arından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile birlikte, şehit Altuğ Verdi\'nin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuz vererek, kalabalıkla birlikte cenaze nakil aracına kadar taşıdı.



Törenin ardından Verdi\'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere karayoluyla Trabzon\'a, buradan da uçakla memleketi Mersin\'e uğurlandı.



Altuğ Verdi\'nin cenazesi, Mersin\'de Muğdat Camii\'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Akbelen Şehitliği\'nde toprağa verilecek.