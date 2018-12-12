(Görüntülü) Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi son yolculuğuna uğurlanıyor 5

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Mersin\'de toprağa verildi

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ- Eser PAZARBAŞI/MERSİN, (DHA)- RİZE İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki makamında, tayin görüşmesinin ardından trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun (38) silahlı saldırısında şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin (46) cenazesi, memleketi Mersin\'de gözyaşları arasında toprağa verildi.



Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için kent merkezindeki Muğdat Camii\'nde tören düzenlendi. Törene şehidin eşi Leyla, 13 yaşındaki kızı İrem Almira, annesi Nuran, babası Ertuğrul, kardeşleri Ertunç ve Volkan Verdi ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Şerafettin Yılmaz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Oğuz Bavbek, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi ve annesi, cenaze töreninde yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu.



Törende konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin iyi bir memur ve iyi bir aile babası olduğunu belirterek, şehide Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenaze aracına konulan Verdi\'nin tabutu, Mezitli Mezarlığı\'na götürüldü. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenazesi burada gözyaşları arasında defnedildi.



ŞEHİT BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER



Tören öncesi konuşan şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, \"Biz bu teşkilata başımızı koyup girdik. Ölüm de bizim için ama delikanlıca, kahpece değil\" ifadelerini kulllandı.



