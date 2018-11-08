(Görüntülü) Şehit emanetleri şehit Erhan Konuk sergisi

Onur Can BULAT POZANTI,(Adana),(DHA) ADANA\'nın Pozantı ilçesinde açılan şehit emanetleri sergisi büyük ilgi gördü Türkiye\'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan \'16. Şehit Emanetleri Şehit Erhan Konuk Sergisi\' Pozantı Atatürk Kültür Merkezinde açıldı. Sergi açılış kurdelesini Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay ve şehit aileleri kesti. Sergiyi gezen öğrenci, şehit ailesi ve yakınları ile vatandaşlar gözyaşlarını tutamadılar. Şehit Ahmet Cihan Kilci\'nin annesi Fazilet Kilci kısa bir konuşma yaparak sergi açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Törende Şehit ailelerine Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp ve İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz tarafından plaket verildi. Belediye Başkanı Mustafa Çay, Bu ülkenin bayrağı için, vatan için, misakı milli sınırları içerisinde bir bütün olması için şehadete ermiş kardeşlerimin huzurunda bir kez daha eğiliyorum, onlara rahmet diliyorum. 18 yıl bu vatan topraklarına terörle mücadele biriminde polis memuru olarak görev yapmış bir belediye başkanıyım. Ekibinde arkadaşlarını şehit vermiş, gazi vermiş ve onların acılarına ortak olmuş bir kardeşleri olarak bugün burada böylesine manevi bir atmosferde önderlik etmenin şerefini ve onurunu yaşıyorumdedi. Tören sonunda Pozantılı şehit Sefa İzbudak\'ın teyzesi Hürü Bölge yeğeninin asker kıyafetine sarılarak sinir krizi geçirdi.