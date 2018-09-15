(Görüntülü) Şehit annesi: O teröristlerin oğlumun evlilik yıl dönümünde yakalanması en büyük armağan

Olcay DÜZGÜN-Şeyda AŞATIR/KAYSERİ (DHA)- AFRİN\'DE Zeytin Dalı Harekatı\'nda 23 Ocak\'ta şehit olan ancak cenazesi 2 ay sonra bulunarak memleketi Kayseri\'de toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nı (25), şehit eden PKK/YPG\'li teröristlerin yakalanarak Hatay\'a getirilmesi, ailesini mutlu etti. Anne Sibel Muratdağı, teröristlerin oğlu ve gelinin evlilik yıl dönümünde yakalandığını belirterek, bunun en büyük armağan olduğunu söyledi. Anne Muratdağı, içinin soğuması için teröristlerin idamını istedi. Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nı katleden PKK\'lı teröristler MİT\'in düzenlediği operasyonla yakalanarak, Hatay\'a getirildi. Haberi alan anne Sibel Muratdağı, \"Şu an bir taraftan mutluyum ama bir taraftan da acım tekrar tazelendi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Rabbimin izniyle yakalandılar. Onların en ağır cezayı almasını istiyorum. Bizim canımızı yaktılar. Yakalandılar, Allah emeği geçen herkesten razı olsun. O pislikleri bulup, yakaladılar. Benim içimin soğuması için idam edilmelerini istiyorum. İçeri girip devletin ekmeğini, suyunu yiyip, içerek yatmalarını istemiyorum. Bizim canımızı yaktılar, kendilerinin de canı yansın\" ifadelerini kullandı. \'\'OĞLUMUN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE YAKALANMALARI EN BÜYÜK ARMAĞAN\' Yaşanan süreçte çok yıprandıklarını belirten anne Sibel Muratdağı, teröristlerin oğlunun evlilik yıl dönümünde yakalandıklarını ifade ederek, bunun kendilerine bir armağan olduğunu söyledi. Anne Muratdağı, \"Biz, çok acı çektik. Cesedi uzun süre bulunamayınca, aklımıza hep yaşıyor olabileceğini getirdik. Bir uçak sesi duysam oğlum aklıma geliyor. Çocuklarımıza bir eziyet ettiler mi diye düşünüyorum. Dışarıda insanlara söylemesi çok kolay geliyor ama bizim için çok zor. Şehitlik çok güzel bir mertebe Allah herkese nasip etmiyor . Ancak, 2 aylık sürede yaşananlar bizi çok üzüyor. Ben bu katillerin harekat sırasında öldüğünü zannediyorum. Bir anda böyle duyunca \'bunlar hala yaşıyor mu?\' dedim. Mutlu oldum. Ancak, içimin soğuması için en ağır cezayı çekmelerini istiyorum. Şehitlerimizin canına nasıl kıydılarsa onlar da ölsünler\" dedi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın 1 yıldır evli olduğu eşi Birgül Muratdağı\'nın yakalanan teröriistlerin getirildiği Hatay\'a gittiği öğrenildi. . HAREKATIN 4\'ÜNCÜ GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Kayseri 1\'inci Komando Tugayı 2\'nci Tabur emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, 23 Ocak\'ta harekatın 4\'üncü günü PKK/PYD\'li teröristlerin saldırısında Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit oldu. İki şehidin naaşına 2 ay kadar ulaşılamadı. Afrin\'in ele geçirilmesinin ardından şehitlerin teröristler tarafından gömülen cenazelerine ulaşıldı. Afrin kırsalında 2 ay sonra ulaşılan cenazeler, Türkiye\'ye getirildi. Üsteğmen Kaan Usta\'nın naaşı Ankara\'da, piyade uzman çavuş Mehmet Muratdağı\'nın cenazesi ise Kayseri\'de gözyaşları arasında askeri törenle toprağa verildi.