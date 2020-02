(Görüntülü) Şehir şehir gezip, Maraş dondurmasını tanıtıyorlar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi\'nin, aralarında Alpedo\'nun da bulunduğu dondurma firmalarıyla gerçekleştirdiği 2\'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında yola çıkan dondurma TIR\'ıyla, şehir şehir gezilerek hakiki Maraş dondurması tanıtılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, 50 ton dondurmanın dağıtılacağını, gelecek yıllarda da dondurma TIR\'ının birçok ülkeyi dolaşacağını söyledi.



Bir süre önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillenen Maraş dondurmasını tanıtmak amacıyla ilki geçen yıl gerçekleştirilen festivalin 2\'ncisi, bu yıl 14-15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Ünlü sanatçıların da konserler vereceği festival için dondurma TIR\'ı yola çıktı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, 2 Ağustos\'ta yola çıkan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 21 kentte 29 noktaya uğrayacak TIR\'da insanlara tonlarca hakiki Maraş dondurması ikram edileceğini belirterek, insanlara gerçek dondurmayı tanıttıklarını söyledi.



\'MARAŞ DONDURMASI, ORGANİK DONDURMADIR\'



Dünyada Maraş dondurması ve Roma dondurması olmak üzere 2 tür dondurma olduğunu belirten Kabakcı, \"Roma dondurması daha çok buzdan, kardan, kremadan yapılan dondurma. Ama Kahramanmaraş dondurması farklı bir dondurma; organik ve besleyici değeri yüksek olan bir dondurma. Biz Kahramanmaraş dondurmamızı bugüne kadar yeterince tanıtamamışız. Ama son yıllarda şehrimizde dondurmamızı üreten büyük firmalar çıktı. Bunlar ülke genelinde ve yurt dışında satışlarını sürdürüyorlar. 200 ülkeye yakın Kahramanmaraş dondurması ihraç ediliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç Bey göreve geldiği günden bu yana bu konuda duyarlı ve Kahramanmaraş\'ın bu kaliteli ürününü dünyanın her yerine taşımak istiyor\" diye konuştu.



\'GELECEK YILLARDA TIR\'IMIZI DİĞER ÜLKELERE DE GÖNDERECEĞİZ\'



Yaz-kış her mevsim yenen Maraş dondurmasının pekmez ve karın karıştırılarak yapılan karsambaç ile ortaya çıktığını, daha sonra sütün saleple buluşması sonucu dondurmanın bugünkü halini aldığını ifade eden Cevdet Kabakcı, Maraş dondurmasının içerisindeki karbon, fosfor, B ve A vitaminleri ile besin değeri çok yüksek, sindirimi kolay ve sağlıklı bir yiyecek olduğunu söyledi. Türkiye\'de şu an yüzde 8 oranında Maraş dondurmasının tüketildiğini, bu oranı artırmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. TIR\'ın gittiği tüm şehirlerde büyük ilgi gördüğünü bu nedenle festival süresince ikram edilecek dondurmanın 50 tona ulaşabileceğini kaydeden Cevdet Kabakcı, şöyle devam etti:



\"Onun için bizlerin amacı dondurmamızı her yere yetiştirmek her bölgede bulunmasını sağlamak. Bunun için festivaller düzenliyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerine gidiyoruz dondurma TIR\'ı ile. 1 Ağustos itibari ile Osmaniye\'den başladık sonra Mersin\'de yaptık, daha sonra ilk defa uluslararası bazda yaptığımız için kardeş ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne gittik. Orada Magosa, Lefkoşa, Girne\'de Kahramanmaraş dondurmasının dağıtımını yaptık. Orada çok büyük ilgi gördük. Kültür ve Milli Eğitim bakanları, belediye başkanları Kahramanmaraş dondurmasını kestiler, \'Biz bu lezzeti bilmiyorduk\' dediler. Demek ki bizim ürünümüzü en iyi şekilde pazarlamamız gerekmekte ve bu dondurma TIR\'ımızda da başarılıyız. Amacımız birkaç sene içinde ülkemizi baştan başa gezmek. Bu sene ilk defa yurt dışına açıldık, dondurma ve kültür TIR\'ımızın diğer ülkelere de gidip tüm dünyaya daha çok tanıtılmasını sağlamak istiyoruz. 14-15-16 Eylül\'de festivalimiz Kahramanmaraş\'ta. Hem Demokrasi Meydanı\'nda hem de Trabzon Caddesi\'nde her firmanın stantları kurulacak, orada dondurma dağıtımı, trambolin, basket şov, bisiklet şovlar, palyaço gibi çeşitli şov ve gösteriler yapılacak. Ayrıca sürpriz sanatçılarımız sahne alacak. Ayrıca Engizek Dağları\'ndan atlarla kar getireceğiz ve külekler içerisinde elle çevirmek suretiyle dondurma yapacağız.\"



RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANIYOR



Öte yandan, dondurma TIR\'ı gittiği şehirlerde büyük ilgi görüyor. Şehirlerin en işlek meydanında park edilen TIR\'dan hakiki Maraş dondurması ikram edilirken, dondurma ustalarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar, hakiki Maraş dondurmasını tatmanın yanında TIR\'dan yükselen Maraş türkülerine de eşlik ediyor. Dondurma TIR\'ının son durağının 12 Eylül\'de Gaziantep olacağı belirtildi.