(Görüntülü) Şehir magandalarına, 'Poligona gelin' çağrısı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Atış Poligonu kurucusu Alper Uçar, düğünlerde ve birtakım etkinliklerde havaya ateş açanlara çağrı yaparak, \"Gelin poligonda güvenli atış yapın\" dedi.



11 Ağustos günü Burdur\'un Bucak ilçesindeki düğünde havaya ateş eden damadın babası Mustafa E.\'nin silahından çıkan merminin isabet ettiği Furkan Toprak\'ın (14) yaşamını yitirdiği olayı örnek gösteren Uçar, düğünlerde, özel günlerde havaya ateş edip insanların hayatının tehlikeye atılmamasını istedi. Alper Uçar, \"Poligona gelin güvenli atış yapın. Kimsenin canını tehlikeye atmayın\" dedi.



Birçok vatandaşın şehir magandalarının kurşunlarının hedefi olduğunu ve hayatını kaybettiğini hatırlatan Uçar, \"Biz profesyoneller eşliğinde ilk önce güvenli silah kullanmayı anlatıyoruz, ardından poligonda atış yapma şansı veriyoruz\" dedi.



Poligona gelen kişinin silahı olsun olmasın atış yapabileceğini hatırlatan Uçar, \"Bize kimliğiyle başvurması yeterli. Envanterimizdeki silahlardan birini seçip, eğitmenlerimizin gözetiminde poligonda kağıt hedeflere atış yapabilirler. Sokaklarda kimsenin hayatını tehlikeye atmamış olurlar. Kadın, erkek burada rahatlıkla atış yapabilir\" diye konuştu.



ARAP TURİSTLER ÇOK İLGİLİ



Türklerin yanı sıra Antalya\'da tatil yapan turistlerin de poligona özel ilgi gösterdiğini anlatan Uçar, \"Özellikle Arap turistler poligona gelerek atışlar yapıyor. Yabancı dil bilen personelimiz turist misafirlerimize güvenli atışı anlatıyor, ardından atışlarını yaptırtıyor\" dedi.