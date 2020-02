(Görüntülü) Şehidin odası müzeye dönüştürüldü

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında, 25 Nisan 2017 tarihinde PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı\'nın (26), Manisa\'nın Saruhanlı ilçesi, Halitpaşa Mahallesi\'nde bulunan baba evindeki odası, ailesi tarafından müzeye dönüştürüldü. Müzede, şehidin askeri üniforması ile bazı kişisel eşyalarına yer verildi. Şırnak\'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında, 25 Nisan 2017 tarihinde PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada yaralanan uzman çavuşlar Sedat Düzgün ve Nezir Pirnarcı asker helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen yaralı uzman çavuşlar Pirnarcı ve Düzgün kurtarılamayarak şehit düştü. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Pirnarcı, memleketi Manisa\'nın Saruhanlı ilçesindeki, Halitpaşa Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Şehit oğlunun acısını unutamayan çiftçi emeklisi baba Mehmet Pirnarcı (62), anısını yaşatmak için harekete geçti. 4 çocuğu daha bulunan Pirnarcı, Halitpaşa Mahallesi\'ndeki iki katlı, 300 metrekarelik müstakil evindeki, daha önce şehidin kullandığı odayı, oğlu için müzeye dönüştürmeye karar verdi. Oğulunun şehit olduğu ana kadar kullandığı sivil ve askeri kıyafetleri toplayan baba, müzeye dönüştürdüğü 15 metrekarelik bu odadaki camekanlı bir bölümde şehidin eşyalarını sergilemeye başladı. Odada, şehit Pirnarcı\'nın günlük hayatında kullandığı kredi kartlarından şapkasına, ayakkabılarına ve askeri üniformasına kadar 50 parça kişisel eşyasına yer verildi. Şehidin babası Mehmet Pirnarcı ve aynı evde yaşayan ağabeyi Ahmet Pirnarcı, günlerini müzeye dönüştürülen odada geçirmeye başladı. Müzeye dönüştürülen odayı vatandaşlar da gün içinde gezebiliyor. \'CANIM SIKILDIĞI ZAMAN BURAYA GELİYORUM\' Mehmet Pirnarcı, şehit oğlu için müze oluşturma fikrinin ortaya çıkışını şöyle anlattı: \"Oğlumun şehit olmasından 3 gün sonra, uzman çavuş ve astsubay rütbesindeki bir grup arkadaşı geldi. Oğluma ait kişisel bazı eşyalarını getirdi. O an bu eşyaları herkesin görebilmesi için sergileme fikri aklımıza geldi. Oğlum için hep hayal kurardım. Kız isteyip, yuva kurmasını sağlayıp, şu an yaşadığımız bu evi de ona vermeyi düşünürdüm. Ama kısmet olmadı. Arada canım sıkıldığında, o odaya çıkıp, bir süre oturuyorum. Hayaller boşaymış, şimdi ondan kalan eşyalarla, bu odayı müze haline getirdik. Odaya girdiğim zaman sanki her yerde onun kokusu var. Bütün eşyalarına bakarım, hatta dolabı açıp, eşyalarına teker teker bakarım. Şehit babası olmak herkese nasip olmaz.\" \'KENDİSİNDEN BİZE BİR HATIRA\' Bu odanın kendisi için çok önemli bir yer olduğunu ifade eden şehidin ağabeyi Ahmet Pirnarcı, \"Kendisi zaten hep aklımızda, kalbimizde. Hiçbir zaman onu unutamayız, unutmayacağız. Bu oda kendisinden bize bir hatıra. Şehit olduğunda, şahsi eşyaları getirildiğinde de böyle bir şey düşündük. Müzeye dönüştürdüğümüz bu odaya her girdiğimde hem gurur duyuyor hem hüzünleniyorum. İki duyguyu bir arada yaşıyorum. Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği\'nden insanlar zaman zaman buraya gelip bu odada bir süre vakit geçiriyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Bunları görmek bunları yaşamak ayrı bir gurur. Bu oda dileyen herkesin ziyaretine açık\" diye konuştu. \'İZİNDEYMİŞ DE EVİNE GELECEKMİŞ GİBİ Şehidin eşyalarının sergilendiği odayı gezen gazi Adnan Kaya, duygularını, \"Şehidimizin botları burada muhafaza altında. Gerçekten çok duygulanıyoruz. Müze, çok güzel olmuş. Bir yandan şehidimizin emanetine sahip çıkmak bir yandan da şehidimiz sanki evindeymiş gibi hissettirilmesi, ailenin buraya girmesi, onun kokusunu alması, sanki izindeymiş de evine gelecekmiş gibi farklı bir duygu uyandırıyor insanda\" sözleriyle dile getirdi.