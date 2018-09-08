(Görüntülü) Sedat Namal: "Savcılığa gidip gerekeni yaptım"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA) - Kardemir Karabükspor Başkanı Sedat Namal, futbolcu izlemek için iki sezonda 9,5 milyon TL harcandığını, ancak futbolcu alınmadığını belirterek, \"Karabükspor sevdalılarının hakkını hukukunu sonuna kadar ararım. Bugün Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gidip gerekeni yaptım\" dedi.



Spor Toto 1’inci Lig\'de finansal açıdan zor günler yaşayan, transfer ettiği oyuncuların lisanslarını çıkartamayan ve 29 Ağustos\'ta olağanüstü kongre kararı sonrası göreve gelen başkan Sedat Namal, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Namal, kulübün eski başkanları Mustafa Yolbulan ve Ferudun Tankut dönemlerine değinerek şöyle dedi: \"160 milyon TL. bizim futbol federasyonundan alacaklarımıza karşı kredi olarak temlik edilerek kullanılmış. Bu para harcandığı gibi aynı zamanda kulübün hala daha 250 milyon TL civarında borcu var. Örneğin futbolcu izlemek için 2 sezonda 11 milyon TL bir ödenek hazırlanmış, 9,5 milyon TL para harcanmış, ortada futbolcu yok, alınmamış. 200 bin Karabük\'te yaşayan ve belki 500 bin Karabük dışında yaşayan Karabükspor sevdalıların hakkını hukukunu sonuna kadar ararım. Bugün Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gidip gerekeni yaptım.\"



Karabükspor\'a sahip çıkılmadığını, çıkanların da sosyal medya üzerinde rencide edildiğine dikkat çeken Namal, \"Kardemir Karabükspor\'un şu an için başındayız. Önümüzde maçlarımız var ama biz genel kurul kararımızı alacağız. Kulübün sahipsiz kalmaması adına biz özveride bulunacağız. Maçlar, deplasmanlar için elimizden gelenin hepsini yapacağız. Ama hocamız yok, futbolcularımızın kapasitesi ortada, iaşelerimizde sıkıntı var. Karabükspor\'un, Karabüklülerin, yetimin, fakirin, Kardemir işçisinin burada alın teri var. Hak hukuk noktasında suistimalleri de hiçbir şekilde gözardı etmeden hukuki savaş devam edecektir. Burada birisinin boğazından bir şey geçtiyse o boğazında kalacaktır. Bunun teminatını verebilirim\" diye konuştu.