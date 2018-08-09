(Görüntülü) Sean Dyche Zor bir karşılaşma olacak -2

Benjamin Mee Kesinlikle dişe diş bir maç olacak



Serhan TÜRK İSTANBUL,(DHA)



UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir\'in konuğu olacak olan Burnley\'de teknik direktör Sean Dyche ve Benjamin Mee, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Sahayı ve ortamı kontrol ettikleri ifade eden teknik direktör Sean Dyche, Şu ana kadar herhangi bir sorun yok. Yarınki maça hazırız. Medipol Başakşehir, tecrübeli bir takım. Çok fazla uluslararası maç yaptıklarını biliyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Aberdeen maçlarında sakat olan oyuncular vardı. O yüzden daha fazla resmi maç yapmanın bizim için avantaj olduğunu söylemek zor. Yarın göreceğiz diye konuştu.



BENJAMİN MEE KESİNLİKLE DİŞE DİŞ BİR MAÇ OLACAK



İstikrarlı bir takımız. Aynı şekilde devam edeceğimizi ve başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sağlıklı ve güçlü bir şekilde çalıştık. Zorlu bir süreçten geçtik. Yarın dengeli bir karşılaşma bekliyorum. Buna da hazırız. Başakşehir\'i tanıyoruz. Kalitesini ve tecrübesini biliyoruz. Zor bir maç olacak. Kesinlikle dişe diş bir maç olacak. Umarım kazanan taraf biz oluruz ifadelerini kullandı.