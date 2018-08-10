(Görüntülü) Sean Dyche: "Genel anlamda sonuçtan çok memnunum" 1

\"Kendi evimizde daha rahat oynuyoruz\"

\"Emre Belözoğlu\'nu başarılı buluyorum\"





Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Burnley\'de teknik direktör Sean Dyche basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



\"Bu oyuncularla ilk defa sahaya çıkıyoruz\" diyen Dyche, \"Buna rağmen iyi bir başarı elde ettik. Teknik anlamda oyuncuların çok hızlı bir seyahatten sonra uyum içinde olması beni gerçekten memnun etti. Hazırlıklarımız her ne kadar çok iyi olsa da beklentilerimizin üstünde bir performans gördük. Genel anlamda sonuçtan çok memnunum\" dedi.



\"KENDİ EVİMİZDE DAHA RAHAT OYNUYORUZ\"



Takımda sakatlığı bulunan futbolcuların olduğunu söyleyen Dyche, \"Onların yerine koyduğumuz oyuncuların birbiriyle uyum içinde olması beni memnun etti. Sakatlıkları geçecek oyuncularımızın dönmesiyle daha üretken bir futbol sergileyeceğiz. Şu an yedekte ve listede olmayan futbolcularımız önümüzdeki hafta daha güçlü fiziksel kondisyonları olacağını düşünüyorum. Genellikle bizim takımlarımız deplasmanda ayağında çok top tutmuyor. Kendi evimizde daha rahat oynuyoruz. Biz elimizdeki bütçeyle yeterli verimi aldığımızı düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.



Sean Dyche son olarak Emre Belözoğlu\'nun performansı ile ilgili, \"Emre Belözoğlu\'nu başarılı buluyorum. Topsuz alanda oyun kontrolü ve takım arkadaşlarıyla iletişimini takdir ediyorum\" yorumunu yaptı ve sözlerini noktaladı.